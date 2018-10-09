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Bellingcat: ГРУшник Петров-Мишкин был в Киеве во время Майдана

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  • 9.10.2018, 7:50
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Петров-Мишкин
фото: Bellingcat

Появились новые факты о разоблаченном агенте «Петрове».

Журналисты-расследователи выяснили имя второго подозреваемого в отравлении экс-агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля, который пользовался именем Александр Петров. Это военный врач и полковник ГРУ Александр Евгеньевич Мишкин. Об этом сообщает Bellingcat.

В процессе идентификации Bellingcat использовал множество открытых источников, показания людей, знакомых с подозреваемым, а также копии личных документов, включая отсканированную копию его паспорта.

По информации журналистов, Александр Мишкин родился 13 июля 1979 года в селе Лойга, которе находится в Архангельском крае РФ. Он учился и окончил одну из российских элитных военно-медицинских академий и получил диплом военврача для ВМС РФ.

Мишкин был завербован ГРУ во время учебы, а к 2010 году он переехал в Москву, где получил псевдоним, в том числе второй национальный идентификационный номер и загранпаспорт на имя Александр Петров.

В период 2011-2018 гг. Александр Мишкин много путешествовал по новым документам. Bellingcat выяснил, что он несколько раз ездил в Украину и в Приднестровье, одна из поездок была во время Майдана в Киеве в декабре 2013 года.

Журналисты утверждают, что подлинные биографические Мишкина часто совпадают с данными его вымышленной личности - например, дата рождения, имя и отчество, имена его родителей.

Bellingcat установил, что до начала сентября 2014 года зарегистрированный домашний адрес Мишкина в Москве был: Хорошевское шоссе 76Б - адрес штаб-квартиры ГРУ. По данным журналистов, осенью 2014 года Мишкин и Анатолий Чепига перебрались в высококлассные квартиры.

Военное звание Александра Мишкина неизвестно. Однако, журналисты считают, что исходя из известного ранга после окончания Военной медицинской академии (российские военврачи выпускаются в звании старшего лейтенанта) и прошедшего времени (15 лет), можно утверждать, что во время отравления Скрипаля он был либо подполковником, либо полковником.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Власти страны заявили, что россияне отравлены ядом "Новичок", который разрабатывали в СССР и РФ.

Были обвинены возможные исполнители отравления - "Александр Петров" и "Руслан Боширов". Британский премьер Тереза Мэй назвала их агентами ГРУ.

Группа Bellingcat утверждает, что один из подозреваемых в отравлении Скрипаля и его дочери, который называет себя Русланом Бошировым, на самом деле - полковник ГРУ Анатолий Чепига.


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