Активистка из Светлогорска – судье: У вас даже протоколы одинаковы 2 9.10.2018, 8:12

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Елена Маслюкова

Фото: dw.com

Елена Маслюкова поставила суд в тупик.

Суд Светлогорского района приговорил общественного активиста Анатолия Змитровича к штрафу в 20 базовых величин. Судья Руслан Царик посчитал Змитровича организатором флешмоба, который прошел 15 сентября под названием «Светлогорск - за чистый воздух», передает «Радыё Рацыя».

В милицейских протоколах флешмоб фигурирует уже как пикет. Суд над правозащитницей Еленой Маслюковой перенесен на 9 октября на 15 часов.

Елена Маслюкова рассказала журналистам: «Когда Змитрович заявил: приведите этих свидетелей, я хочу задать им вопросы, суд отклонил его ходатайство, зачитывали только их показания. Как только началось рассмотрение моего дела, спрашивают: есть ходатайства? Говорю: есть. Во-первых, пригласить моего свидетеля и пригласить сюда всех тех свидетелей, которые были свидетелями по процессу Змитровича. Судья: ну подождите, мы еще до этого не дошли. Я говорю: я понимаю, что так будет, будет точно так, как у Змитровича, и что будут те же самые свидетели, потому что у вас даже протоколы одинаковы»

По словам Елены Маслюковой, показания 6 свидетелей от власти написаны как под копирку. Маслюкова уверена, что это фальсификация и свидетели или вообще фейковые, или зависимые от милиции лица. Поэтому она хочет их видеть лично в суде.