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В Барановичах налоговая будет учить «тунеядцев» бизнесу

  • 9.10.2018, 8:26

Действия властей вызывают у людей недоумение.

В Барановичах безработным предлагают пройти обучающий курс "Основы предпринимательской деятельности", сообщили БелТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

Обучение в течение одного месяца будет проходить на базе Барановичского государственного университета. Основная доля учебных часов приходится на бизнес-планирование.

Также открыт набор слушателей на четвертый квартал в группы для профессионального обучения в государственных учебных заведениях города. Безработным и молодежи предлагается на выбор полтора десятка востребованных на рынке труда специальностей: столяр-станочник, штукатур, плиточник, электромонтер, электрогазосварщик, продавец, контролер-кассир, визажист, мастера по маникюру и педикюру, повар, оператор ПЭВМ, швея, сборщик обуви.

Напомним, что из-за политики властей в Беларуси резко сократилось количество индивидуальных предпринимателей.


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