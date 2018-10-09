Вооружен и очень неряшлив Александр Гольц

9.10.2018, 8:56

Александр Гольц

Сериал про приключения секретных агентов ГРУ набирает силу.

С беспощадной последовательностью западные правоохранительные органы и спецслужбы выдают очередную строго дозированную порцию информации. Чтобы посмотреть, как будут метаться подозреваемые, какие глупые резоны они предложат. Одновременно информация, сообщенная каждый раз спецслужбами, подобно булыжнику, брошенному с горы, вызывает лавину журналистских расследований, что делает картину деятельности российской военной спецслужбы (не рискну назвать эту деятельность разведывательной) все более объемной.

Из состоявшихся в один день и явно скоординированных пресс-конференций американских прокуроров и голландских военных и контрразведчиков стали известны имена еще нескольких бойцов невидимого фронта. Четверо из них побывали в апреле в Нидерландах, с тем чтобы установить фальшивую точку доступа в беспроводной сети Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), находящейся в Гааге. Как раз в тот момент ОЗХО была занята анализом данных, полученных в результате отравления Скрипалей, а также изучением доказательств химических атак в Сирии.

Понятное дело, российскому руководству позарез нужно было узнать, насколько серьезно наследили отравители, можно ли по этим следам выйти на заказчиков. По мнению голландских правоохранителей, следующей целью россиян должен был стать исследовательский центр в швейцарском городе Шпиц, где тоже исследовали британские данные об отравлении в Солсбери.

Для того чтобы понять значение, которое в Москве придавали операции, обратим внимание на даты. У российских разведчиков отобрали шпионское оборудование и выслали из Голландии 13 апреля. А ровно на следующий день, 14 апреля, глава российского МИДа Сергей Лавров выступил с сенсационным разоблачением. Он утверждал, что, согласно данным, «конфиденциально» полученным из Шпица, Скрипалей отравили химикатом BZ, который не производится в России. Можно только догадываться, какая роль отводилась здесь ударной группе хакеров из ГРУ.

Ведь, по данным минюста США, те же крутые парни из в/ч 26165 с 2014 года по май 2018-го не только вмешивались в американские выборы. Они организовывали хакерские атаки на антидопинговые агентства и организации в США и за их пределами, в частности WADA (Всемирное антидопинговое агентство), USADA (Антидопинговое агентство США), Спортивный арбитражный суд (CAS), Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF), ФИФА и еще 34 другие организации. Агенты ГУ также взломали сервер компании Westinghouse, которая поставляла топливо для атомных реакторов в Украине.

Боевые хакеры просто не знали продыху. Так, задержанные в Гааге Алексей Моренец и Евгений Серебряков летом 2016 года побывали в Рио-де-Жанейро, где проходили летние Олимпийские игры. Им удалось влезть в принадлежащую WADA базу данных ADAMS, утверждает американский Минюст. Также бойцам киберфронта удалось влезть в аккаунт сотрудника американского антидопингового агентства и получить «компрометирующие» данные о разрешениях, которые выдавались американским спортсменам на использование запрещенных препаратов.

Здесь одна загадка. Как столь изощренные в компьютерных технологиях люди умудрились так наследить. То, что за «солсберцкими» отравителями разве что не волочились парашюты, понять можно. Это были спецназовцы ГРУ, то есть диверсанты. Их учат выполнять боевую задачу любой ценой, не заморачиваясь последствиями. Но суперхакеры-то должны были понимать, что современные технологии позволяют, что называется, до скелета просветить человека, попавшего в поле зрения контрразведки противника. Как мог тот же Моренец сохранить чек такси на поездку от одного из зданий ГУ до Шереметьева? Как можно регистрировать три сотни автомобилей сотрудников на служебный адрес?

Очевидно, что в последние годы, после «крымской весны», руководство страны чрезвычайно увлеклось секретными операциями, так называемыми активными мероприятиями. Военная разведка стала инструментом внешней политики в самом широком понимании такой политики. И уже не понять, где кончается ГУ и где начинается Сергей Лавров. Еще можно объяснить, как с обороной государство могло быть связано вмешательство в американские выборы. Но игры вокруг антидопинговых агентств к военной разведке точно отношения иметь не должны.

Можно предположить, что небывалое это расширение задач привело к расширению штатов. Времена, когда разведчики-нелегалы были штучным товаром, когда их готовили строго индивидуально, остались в прошлом. В результате офицеры-спецназовцы, которые обучались в Военно-дипломатической академии на факультете войсковой разведки, оказались в Солсбери. Не уверен, что и боевых хакеров основательно учили правилам конспирации. Не следует сбрасывать со счетов и усталость агентов, которых, как видим, гоняли в хвост и в гриву. В результате современный российский Штирлиц вооружен новейшими компьютерными достижениями, но в то же время чрезвычайно неряшлив…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»