Лживый декрет 15 Александр Жук, «Белрынок»

9.10.2018, 8:59

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Желание экономической либерализации в Беларуси наказуемо.

В ноябре исполняется ровно год с момента принятия Декрета № 7 «О развитии предпринимательства». Данный документ, по мнению властей, должен был дать толчок к развитию предпринимательства в Беларуси. Но что же реально изменилось в Беларуси за год действия Декрета № 7?

Количественный прирост

По данным Министерства юстиции за 8 месяцев 2018 года в Беларуси было зарегистрировано 31 555 субъектов хозяйствования, что на 2 026 или 6,9% больше аналогичного показателя 2017 года. При этом если сравнивать показатели 2018 года с аналогичным показателем 2016 года, то прирост вновь зарегистрированных субъектов хозяйствования составил лишь 783 субъекта хозяйствования или 2,5%.

Фактически предложенные в Декрете № 7 послабления для бизнеса существенно не увеличили деловую активность белорусов. Количество вновь зарегистрированных субъектов хозяйствования на протяжении последних 3 лет практически стабильно.

Помимо количественного прироста не повлиял Декрет № 7 и на структурные характеристики вновь зарегистрированных субъектов хозяйствования. Так 57% прироста 2018 года обеспечили вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели и 43% вновь зарегистрированные юридические лица. Схожие соотношения были и в предыдущие годы.

А ведь на преимущественную регистрацию предприятий как потенциально более налогоёмких плательщиков, то есть налогоплательщиков, уплачивающих большие суммы налогов, и был рассчитан Декрет № 7. Данные же о вновь зарегистрированных субъектах хозяйствования свидетельствуют о том, что Декрет № 7 не стал явным стимулом для роста количества субъектов предпринимательства в Беларуси, и это не удивительно. Если посмотреть на реализацию положений Декрета № 7, через призму вновь принятых нормативных документов, то можно отметить преимущественно формальный или несущественный характер принятых в текущем году нововведений.

Формальное послабление

Так, если проанализировать большинство изменений в нормативных документах (постановлениях правительства и министерств), связанных с принятием Декрета № 7, то окажется, что почти все они предусматривают только отмену обязательного проставления печати организации на всякого рода отчетах, справках, актах и так далее. Создается впечатление, что вся либерализация в Беларуси заключается именно в отмене обязательного проставления печати на юридически значимых документах.

Остальные документы, принятые во исполнение Декрета № 7 — это методические рекомендации, разъясняющие как необходимо действовать, например, при открытии кафе, розничного магазина, объекта бытового обслуживания. Или, например, в методических рекомендациях описывается, какие послабления для бизнеса приняты в природоохранных требованиях.

Фактически государство пытается избавить бизнес от многочисленных ранее установленных самим же государством ограничений в сфере организации бизнес-процессов. Речь идет о создании и деятельности предприятия или индивидуального предпринимателя. При этом в сфере деятельности бизнеса речь идет о природоохранных, санитарных, пожарных, технических и иных нефинансовых требованиях, то есть о сугубо административных государственных ограничениях, зачастую не влияющих напрямую на качество товаров, работ, услуг, а лишь усложнявших ранее условия ведения бизнеса в Беларуси.

При этом реального упрощения в сфере налогообложения или финансовой сфере государство не предложило. Даже объявленный в Декрете № 7 мораторий на повышение налоговых ставок тоже принят с ограничениями. Так, письмом Инспекции МНС по г. Минску от 6 июня 2018 года № 6-2-11/01441 определено, что мораторий на повышение налогов будет действовать до 31 декабря 2019 года. При этом с учетом того, что Декрет № 7 вступил в силу с 26 февраля 2018 года, то все решения местных Советов депутатов об увеличении ставок имущественных налогов, принятые до этой даты под мораторий не подпадают.

Соответственно, реально мораторий на повышение налоговых ставок сможет действовать только в 2019 году и только в том случае, если в новой редакции Налогового кодекса не предусмотрят ничего иного. Судя же по опубликованной Министерством финансов новой версии Налогового кодекса, фиксированные ставки налога, определенные в белорусских рублях, например земельный налог, будут в 2019 году индексированы в сторону повышения, а значит, налоговая нагрузка фактически будут повышена. Так, где же тут налоговый мораторий?

Реальное наказание

Помимо административных упрощений Декрет № 7 предполагал еще и смягчение административной и уголовной ответственности для бизнеса. Фактически же можно говорить лишь об ужесточении административной ответственности по экономическим правонарушениям, при этом в уголовном праве никаких существенных послаблений по экономическим правонарушениям пока не произошло.

Так, с 29 октября 2018 года вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в котором, в частности, усиливается ответственность за уничтожение документов, необходимых для проверки, до истечения установленных сроков их хранения либо за сокрытие этих документов. Если ранее минимальный административных штраф по данной статье составлял 10 базовых величин, то с 29 октября он будет увеличен до 50 базовых величин или в 5 раз.

Еще более существенно увеличится административный штраф за нарушения порядка приема денежных средств при реализации товаров за наличный расчет, а проще говоря, за нарушение кассовой дисциплины. Если ранее для всех категорий субъектов хозяйствования был установлен единый штраф от 2 до 50 базовых величин, то с 29 октября данный подход будет изменен. На должностное лицо теперь будет налагаться штраф от 2 до 30 базовых величин, на предпринимателя от 5 до 50 базовых величин, а на юридическое лицо – до 100 базовых величин.

Похоже, нарушения порядка приема наличных денег настолько взволновали государство, что оно решило ввести дополнительную ответственность за невыдачу покупателю документа, подтверждающего факт приобретения товаров за наличный расчет. Теперь за такое нарушение может быть наложен штраф до 10 базовых величин.

Наиболее существенное же ужесточение административной ответственности связано с несвоевременной уплатой налогов или неправильным ведением налогового учета. Так, отсутствие у предприятия (налогового агента) учета выплаченных доходов влечет наложение штрафа до 100 базовых величин. Ранее максимальный штраф составлял 50 базовых величин.

Также в 2 раза выросли штрафы за несвоевременную уплату налогов. Так, административный штраф за неуплату или неполную уплату налогово увеличен до 40% от неуплаченной суммы налогов. Если неуплата налогов была совершена умышленно, то максимальный штраф увеличен до 120 базовых величин.

Кроме того вводится дополнительная ответственность за неуплату или неполную уплату налогов повторно в течение одного года. Теперь за такое нарушение предусмотрен административный штраф от 100 до 200 базовых величин.

В данной череде увеличения штрафов за неуплату или неполную уплату налогов смущает только один момент. Зачем усиливать административную ответственность для бизнеса, если, по словам тех же налоговых чиновников, введение электронных счетов-фактур по НДС и планируемое введение справок о доходах физических лиц исключают возможности бизнеса по уклонению от уплаты налогов. Неужели чиновники сомневаются в эффективности всех новых электронных нововведения и стараются подстраховаться еще и дополнительным ростом административной ответственности?

В результате анализа законодательных изменений, связанных с принятие Декрета № 7 создается впечатление, что государство под видом либерализации законодательства, по сути, усилило административную ответственность для бизнеса. По факту технические послабления для бизнеса нивелировались ростом наказания за неуплату или несвоевременную уплату налогов. Хотели они того или нет, но чиновники на практике реализовали белорусское правило: «желание экономической либерализации в Беларуси наказуемо».

Александр Жук, «Белрынок»