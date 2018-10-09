Активист из Бреста: Милиция на судах говорит тихо, почти шепотом 7 9.10.2018, 9:10

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Власти стараются, чтобы на процессах над противниками аккумуляторного завода никто ничего не услышал.

245 рублей штрафа – такой счет выставило государство Татьяне Фесиковой: накануне женщина клеила наклейки «Нет заводу» на одежду людям, которые собрались на площади Ленина, чтобы выразить протест против завода «Ай-Пауэр», сообщает «Белсат».

Через суд прошли и другие противники вредного производства – Андрей Остапчук, который со вчерашнего дня оставался в изоляторе временного содержания и который был наказан таким же штрафом, а также Юлия Зубик. Женщина говорит:

«По моему делу суд решения не вынес, потому что я пожаловалась на участкового Рабушко. Он склонял меня к даче показаний путем запугивания, угрожал, что оставит меня в ИВС до следующего дня, до суда».

Накануне милиция жестоко задержала участников акции против строительства аккумуляторного завода. Как минимум пять человек попали в Ленинский РОВД, на некоторых из них составлены административные протоколы. Правозащитник Роман Кисляк свидетельствует:

«Суд проходит таким образом, чтобы граждане, которые пришли послушать такое судебное заседание, не могли этого сделать, поскольку свидетели - работники милиции - очень тихо, почти шепотом, говорят. А если граждане, в том числе я, просят говорить громче, то судья просто удаляет из зала судебного заседания».