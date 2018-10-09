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За что мы не любим СССР

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  • Максим Мирович
  • 9.10.2018, 9:28
  • 4,057

Блогер назвал 10 причин.

Решил вот написать эпичный пост о том, за что именно я не люблю СССР — думаю, к моему мнению присоединятся также все, кто СССР не любит так же, как и я. Сегодня не будет никакого троллинга и стёба — только голые факты о жизни страны, и отличия от жизни друuих стран в схожие исторические периоды.

Текст будет достаточно длинным, но я рекомендую прочитать его целиком — так как каждый его пункт в каком-то смысле вытекает из предыдущего, а всё вместе рождает общую картину бедной и безрадостной, а также и бесправной жизни в СССР. Если с чем-то не согласны — то не бомбите сразу, а просто аргументированно напишите в комментариях, с чем именно вы не согласны.

1. Тотальная уравниловка.

Советская пропаганда неоднократно заявляла, что мол в СССР все равны, забывая добавить — что равны-то советские граждане не в богатстве и свободе, а в бесправии и бедности. Инициативные и деловые люди не приветствовались, частное предпринимательство (до 1987 года) в СССР было вне закона, и если вы хотели хоть в чем-то жить лучше бедной серой массы, то у вас было только два пути — либо идти "по партийной линии", подчиняясь идеологии большевиков, либо быть вне закона и заниматься каким-нибудь подпольным пошивом джинсов или фарцовкой.

Был ещё третий вариант — стать Гагариным или Пугачёвой, но он касался лишь 0,01% населения. Всё остальные советские граждане были "уравнены" в своей бедности, и что парадоксально — именно это часто преподносится фанатами СССР как благо. Мол, жили бедно — но никто никому не завидовал, потому что бедными были ВСЕ. Великое благо для общества. Хорошо не жили — нечего и начинать.

2. Демагогия и пропаганда.

Пожалуй, СССР была первой и долгое время единственной страной, где демагогия и пропаганда охватывала буквально все сферы жизни. Советской демагогии и пропаганде обучали на факультетах журналистики, всяческих "курсах переподготовки", военных факультетах, а также во всеразличных "высших партийных школах". Задачами демагогии и пропаганды было постоянное и повсеместное доказательство того, что СССР — это лучшая страна в мире, а все остальные нам просто завидуют, от того и бесятся.

Демагогия применялась для "диалетического забалтывания" той или иной проблемы при ответе на тот или иной острый вопрос. К примеру, на вопрос о бесправии советских трудящихся можно было ответить, что в Америке до сих пор линчуют чернокожих, а на вопрос о советских алкоголиках и пьянстве — рассказать о том, что всё это часть коварного плана Даллеса по уничтожению СССР. В общем, демагогия учила не отвечать на суть поставленного вопроса, но "одерживать вербальную победу" над собеседником.

Пропаганда же использовалась вообще везде, в том числе и в подаче новостей по телевизору — если в какой-то западной стране правительственные силы атаковали просоветские боевики — то их называли "партизанами", "борцами за свободу" и "борцами против угнетателей", а если какое-то выступление против власти происходило в стране соцлагеря — то таких повстанцев называли "бандитами", "вооруженными молодчиками" и "наймитами западных разведок". То есть — создавали уже предустановленное отношение к событию.

Тут ещё нужно добавить, что демагогия и пропаганда в СССР были тотальными. Это означает, что буквально каждое событие трактовалось с советской точки зрения и в такой системе ценностей выросли целые поколения. Во времена Перестройки многие так и не смогли перестроится, заявляя что-то вроде — "по всем телеканалам говорят разное, кому верить-то?"

3. Репрессии.

Те люди, кто по своему интеллектуальному и нравственному развитию вырастал из советской системы ценностей, кто не хотел жить в системе тотальной уравниловки и среди постоянной демагогии и пропаганды — подвергался репрессиям. Сейчас слово "репрессии" ассцоиируются только лишь со сталинским периодом — но на самом деле репрессии против собственных граждан существовали в СССР все годы существования этой страны и заключались не только в расстрелах.

Инакомыслящих в СССР поражали в правах, а также сажали в тюрьмы и сумасшедшие дома. В карательной советской психиатрии существовал даже "диагнозы" вроде "общение чрезмерно научными терминами" — нетрудно догадаться, что с таким "диагнозом" в сумасшедшие дома запирали тех, кто искренне старался показать ошибочность советской системы, и тех, кто по своему интеллектуальному багажу и эрудированности значительно превосходил советских врачей-коновалов.

Помимо, собственно, диссидентов, репрессиям в СССР подвергались вообще все, кто не укладывался в прокрустово ложе определения "советский человек". Вас могли гнобить за длинные волосы и чрезмерно узкие брюки (а через десять лет — за чрезмерно широкие), за то что вы слушаете западную "запрещенную" музыку, за то что считаете вторжение в Афганистан — аргессией, а не "помощью братскому народу", и ещё за множество всего другого. И так было все советские годы.

4. Бесправное население.

Советская пропаганда на каждом углу рассказывала о том, что у советских граждан есть какие-то там права — но в реальности прав у советского человека было очень немного — он имел право родиться, должен был работать, потом выйти на пенсию и после этого (желательно поскорее) умереть, чтобы не нагружать и без того хилую советскую экономику. Собственно — это и был полный спектр "прав" советского человека.

Что интересно — это нельзя объяснить тем, что "такое время было", потому что ровно в то же время граждане развитых стран имели значительно больше прав — они имели право на собственность, право выезжать за границу по собственному желанию (не спрашивая разрешения у барина), право на организацию сообществ и партий, право на владение предприятиями (личное либо долевое), право начинать свой собственный бизнес и становиться богачами, в конце концов — право не работать и проживать свою жизнь так, как хочешь ты сам, а не решило за тебя какое-то там "государство".

В отдельных развитых странах граждане также имели право на ношение оружия и даже право на вооруженное восстание — в том случае, если государство обнаглеет и будет грубо нарушать их права. Советские же граждане никаких прав не имели и жили по большому счету на правах крепостных — зато пропагандисты целыми днями рассказывали им сказки о том, что так и должно быть.

5. Отсутствие уважение к личности.

Одна из ярких характеристик советской жизни — это полное презрение к личности отдельного человека. Живший в сталинские годы писатель Анатолий Мариенгоф описал это хорошим афоризмом — "Эй, человек, это ты звучишь гордо? И — в морду, в морду, в морду". Отсутствие уважения к личности вытекает из предыдущего пункта — у советского человека не было никаких прав, и никто уважать его личность не собирался.

Советская пропаганда любила рассказывать о том, что личность ничто, а коллектив — это всё, а советская демагогия дополняла эти россказни всякими притчами, вроде той, когда старик сказал сыновьям, что не смогли разломать веник — "по отдельности вы тонкие прутики, и только вместе вы сила", хотя лично мне всегда хотелось закончить эту притчу словами — "по отдельности вы личности, и только вместе вы поганая метла".

Для чего был нужен советский коллективизм и подавление личности? Всё дело в том, что толпой было легче управлять, об этом писали все исследователи масс XX века — от Густава Лебона и Эриха Фромма до Элиаса Канетти и Зигмунда Фрейда. Именно поэтому в совке постоянно культивировался культ массы и толпы, и уничтожалась отдельная личность.

6. Несменяемая безнаказанная власть.

Советская власть подавалась в СССР как нечто несменяемое, окончательное и вечное — хотя это противоречило даже самой марксистской диалектике, что говорила о постоянном развитии общества. Никаких других партий в СССР не существовало, все общественные движения были под запретом, и самое главное — люди не выбирали власть на выборах.

Всё это приводило к тому, что советская власть в буквальном смысле словам чувствовала себя "хозяевами" населения (а не выбранным органом), что порождало её полную безнаказанность — власть в буквальном смысле слова творила что хотела, принимала какие угодно законы, ругалась на международной арене с теми или иными странами — и всё происходило при полном попустительстве населения, которое никак не могло на это повлиять.

В развитых странах ситуация была иной — скажем, в тех же США есть демократы и республиканцы, которые постоянно оглядываются на своих избирателей и время от времени меняются во власти. Одни во власти подтягивают социальную сферу и права человека, другие — права работодателей налоговую сферу. Идёт постоянная ротация, благодаря чему страна развивается. В СССР же была только одна партия власти, благодаря чему был постоянный застой и топтание на месте.

7. Военные авантюры.

Благодаря тому, что в СССР всегда существовала лишь одна партия у власти, а население было лишено своих основных прав и к тому же постоянно обрабатывалось демагогией и пропагандой — власти постоянно устраивали военные авантюры за рубежом. Это было необходимо, во-первых, для того, чтобы ослабить "загнивающий запад", а во-вторых — чтобы постараться насадить своих советских ставленников в как можно большем количестве стран, что помогло бы самой советской власти дольше удерживаться на плаву.

Все военные авантюры СССР (вроде войны в Афганистане или Анголе) осуществлялись за деньги простых советских граждан, и при наличии в стране свободной прессы и сменяемости власти такая ситуация была бы совершенно невозможной, давно был бы поставлен вопрос — а нужно ли нам терять миллионы рублей и тысячи жизней наших парней в том же Афганистане? Будь в стране реальные выборы — за эту власть с такими решениями не проголосовал бы никто.

Но власть в СССР не менялась, и такое положение вещей сохранялось практически до самого конца СССР.

8. Алкоголизация населения.

Знаю, фанаты СССР сейчас начнут рассказывать, что в СССР мол "правительство заботилось о гражданах и их здоровье" и прочее, но факт остаётся фактом — практически всю историю Союза шла алкоголизация населения, и пили в СССР очень много.

Для чего это было нужно? Станислав Игнаций Виткевич в своей книге "Наркотики" относил алкоголь к так называемым "социальным наркотикам" — он помогает держать население "в узде" и подавляет волю отдельных индивидов, а также создаёт ощущение "кратковременного счастья" — что в длительной перспективе убивает в человеке желание что-то менять в своей жизни.

Любители СССР любят рассказывать о мифическом западном "Плане Даллеса" по спаиванию населения (который на самом деле является чуть измененной цитатой из романа "Вечный зов" Анатолия Иванова), но в действительности это сама советская власть все годы спаивала собственное население — водка продавалась даже там, где ничего кроме хлеба не было, алкоголь в первую очередь старались завезти в самые депрессивные и потенциально "взрывоопасные" регионы, плюс во всей советской культуре все годы существовала высокая толерантность к алкоголикам — в кино и книгах их показывали добродушными недотёпами, которых нужно "понять и простить".

Только в последние годы СССР Горбачёв попытался провести антиалкогольную компанию — что, собственно, не дало никакого эффекта, потому что население за десятилетие уже привыкло жить вместе с алкоголем.

9. Неэффективная экономика.

Уже даже фанаты СССР признают тот факт, что в стране с тотальной демагогией и пропагандой, бесправным и репрессируемым населением, несменяемой и безнаказанной властью и алкоголизированным населением — была крайне неэффективная экономика. Все советские экономические успехи существовали только на бумаге и в программе "Время", тогда как в магазинах был дефицит, на предприятиях был бардак и пьянство, а в колхозах было пьянство и бардак.

Основную причину неэффективности советской экономики можно сформулирвать так — человек не был заинтересован в результатах собственно труда. Если присмотреться — это простая мысль касается вообще всех ступеней экономической деятельности в СССР. Министр промышленности был заинтересован лишь в том, чтобы угодить "партийному начальству", директор завода (которому завод не принадлежал) заботился лишь о "плане", а не о качестве продукции и репутации, а Вася-слесарь мог выпивать половину рабочего дня — зарплату ему и так платили.

Суть советской экономики хорошо описал Венедикт Ерофеев в поэме "Москва-Петушки": "Мы им раз в месяц соцобязательство — они нам два раза в месяц зарплату". "Работа" бригады при этом заключалась в том, что они то выкапывали, то закапывали кабель — получая за это деньги и выпивая на рабочем месте.

10. Тотальная бедность и нищета.

Какой же итог был у всего этого, на чём базировался СССР? Может быть, тотальная уравниловка, демагогия и пропаганда, несменяемая власть, военные авантюры, алкоголизация и неэффективная экономика всё же привели к тому, что советские граждане жили богато? Разумеется нет — итог был ровно таким, каким он только и мог быть — люди в СССР жили плохо и бедно, и выражалось это в конкретном числовом измерении — советский инженер или рабочий мог купить намного меньше всего, чем рабочий в какой-нибудь Франции, Италии или США, и при этом имел "бонусы" в виде закрытых границ, репрессий и пропаганды, а часть его денег шла на военные авантюры несменяемой власти.

И вот зачем было это всё? Как вообще после всего этого можно любить СССР?

Максим Мирович, livejournal.com


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