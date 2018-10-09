Разоблачение «Петрова» и «Боширова»: что важно знать о деятельности ГРУ 8 9.10.2018, 9:38

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Роберт Сили

Bellingcat огласит детали расследования в парламенте Британии.

Исследовательская группа Bellingcat должна во вторник огласить детали своего расследования о личности второго подозреваемого в отравлении в Солсбери.

В понедельник группа Bellingcat заявила, что подозреваемый в отравлении Скрипалей, въехавший в Британию по паспорту на имя Александра Петрова, на самом деле - офицер ГРУ Александр Мишкин.

Россия отвергает свою причастность к отравлению. Двое россиян, которых подозревает Британия, заявили в интервью каналу РТ, что ездили в Солсбери как туристы.

Пресс-конференция Bellingcat пройдет во вторник в британском парламенте при участии депутата Роберта Сили.

В интервью Русской службе Би-би-си Роберт Сили рассказал, почему журналисты будут выступать в парламенте и чего теперь стоит ждать Москве.

- Многие в России не верят, что Bellingcat работает независимо от британских спецслужб. Что вы можете на это сказать?

- Я не связан с Bellingcat. Я могу предложить им какую-то поддержку, например, пригласить в парламент, как сегодня. Но согласиться или нет - выбор всегда за ними. Они действуют абсолютно независимо.

В Британии очень сильна традиция разделения властей, а также разделения власти и гражданского общества. Я знаю, что в России такой традиции, к сожалению, нет. Отсюда и недопонимание.

- Почему тогда Bellingcat оглашает детали своего расследования в стенах парламента?

- Я пригласил их в парламент. Мне кажется, очень важно, чтобы британский народ понимал, что (к отравлению Сергея Скрипаля) причастно ГРУ. Важно понимать, как работают эти люди. Мы видим пример новой формы конфликта с участием России.

Анатолий Чепига, также известный как Руслан Боширов

Фото: EMPICS

Александр Петров, настоящее имя которого Александр Мишкин, считает Bellingcat

Фото: BELLINGCAT

- Новый тип конфликта? Поясните, пожалуйста, свою мысль.

- Можно сказать, что это реинкарнация старого конфликта. Раньше здесь работал КГБ, они проводили так называемые активные мероприятия (во внутренних документах КГБ так назывались открытые или тайные спецоперации, проводившиеся разведкой СССР за рубежом - прим. Би-би-си).

Но тогда не было интернета. А теперь российские спецслужбы адаптируют свою тактику к новым реалиям. Особое значение приобретает информационная война. Так что теперь российские спецслужбы проводят новые активные мероприятия уже на этом фронте.

- Но ведь отравление Скрипаля мало отношения имеет к информационным баталиям. Кто-то ногами пришел к его дому в Солсбери...

- Да, вы правы. Это более традиционная операция, если так можно сказать. Но в то же время это часть новой формы конфликта. И мне важно донести эту мысль. Речь о конфликте России с Западом, который инициировал Кремль.

- Если в деле Скрипалей все действительно было так, как предполагает британская полиция, это похоже на серьезный провал ГРУ?

- Да, похоже, что в ГРУ допустили серьезные ошибки во время операции в Солсбери.

На мой взгляд, военная разведка России провела высокопрофессиональную операцию в Крыму в 2014 году. Я оставляю здесь за скобками моральную сторону дела. С точки зрения работы разведки все было на высоте.

На востоке Украины они действовали неплохо. А вот в Черногории уже была неуспешная операция. А попытку устранить Скрипаля можно даже назвать непрофессиональной.

Я не знаю, в чем причина этих ошибок. Может быть, сейчас они берут на себя слишком много.

А с другой стороны, отлично отработала британская полиция. Очень помогли камеры видеонаблюдения, стоящие на улицах наших городов.

- За прошедшую неделю мы видели целую череду обвинений в адрес ГРУ со стороны западных спецслужб. Были раскрыты детали операции по задержанию предполагаемых офицеров ГРУ в Гааге, что вообще редкость. С чем это связано, по вашему мнению?

- На мой взгляд правительства западных стран, в том числе и наше правительство, адаптируются к вызовам современности. В мире сейчас идет борьба за умы и сердца людей.

В апреле четверо россиян были задержаны в Нидерландах по подозрению в работе на ГРУ

Фото: DUTCH GOVERNMENT

В таких условиях очень важно придерживаться политики открытости. Если у нас есть доказательства, мы должны предъявлять их публично.

- На ваш взгляд, какие еще будут последствия у этой истории? Стоит ли ожидать нового витка санкций?

- Надеюсь, что Англия начнет лучше понимать происходящее и сможет лучше защищать свою свободу.

Может быть, появится закон о борьбе с пропагандой. Может быть, примут закон об иностранных агентах, как в США. Пока мы можем только предполагать.

Но я хочу отметить, что любые такие меры ни в коем случае не направлены против российского народа. Мы просто хотим лучше защищать свое демократическое устройство.