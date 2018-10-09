Коммунальщики – жителям Витебска: Слишком много дышите 6 9.10.2018, 9:55

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Чиновники от ЖКХ удивили жителей города своим цинизмом.

Ходят чиновничьи комиссии, работают коммунальные службы, но ничего не помогает. Уже третий год жители восьмидесятиквартирного дома на улице Фрадкина в Витебске страдают от плесени, отписок чиновников и некачественной, по их мнению, работы коммунальщиков, сообщает «Белсат».

Что происходит в практически новом доме, который сдали в конце 2014-го?

Подробности – смотрите в видеоматериале.