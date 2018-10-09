закрыть
9 октября 2018, вторник, 13:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Коммунальщики – жителям Витебска: Слишком много дышите

6
  • 9.10.2018, 9:55
  • 3,508

Чиновники от ЖКХ удивили жителей города своим цинизмом.

Ходят чиновничьи комиссии, работают коммунальные службы, но ничего не помогает. Уже третий год жители восьмидесятиквартирного дома на улице Фрадкина в Витебске страдают от плесени, отписок чиновников и некачественной, по их мнению, работы коммунальщиков, сообщает «Белсат».

Что происходит в практически новом доме, который сдали в конце 2014-го?

Подробности – смотрите в видеоматериале.


популярное за неделю

Мнение

«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции Денис Казакевич
«Солнцедар» в Солнцеграде
«Солнцедар» в Солнцеграде Ирина Халип