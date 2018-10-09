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Виктория Азаренко вернется на корт в Новой Зеландии

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  • 9.10.2018, 10:02
Виктория Азаренко
Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Призовой фонд соревнований — 227 тысяч долларов.

Экс-первая ракетка мира, двукратная чемпионка Открытого чемпионата Австралии Виктория Азаренко откроет новый сезон в Новой Зеландии, на турнире в Окленде, который запланирован с 31 декабря по 6 января, сообщает pressball.by. Призовой фонд соревнований — 226 750 долларов.

«Вика великолепна после возвращения в тур. В прошлом году она отлично проявила себя на Уимблдоне, в этом году дошла до полуфинала в Майами, побеждала теннисисток из топ-10. Мы счастливы пригласить ее и Лео в Окленд», — заявил директор турнира Карл Бадж.


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