Виктория Азаренко вернется на корт в Новой Зеландии 6 9.10.2018, 10:02

Виктория Азаренко

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Призовой фонд соревнований — 227 тысяч долларов.

Экс-первая ракетка мира, двукратная чемпионка Открытого чемпионата Австралии Виктория Азаренко откроет новый сезон в Новой Зеландии, на турнире в Окленде, который запланирован с 31 декабря по 6 января, сообщает pressball.by. Призовой фонд соревнований — 226 750 долларов.

«Вика великолепна после возвращения в тур. В прошлом году она отлично проявила себя на Уимблдоне, в этом году дошла до полуфинала в Майами, побеждала теннисисток из топ-10. Мы счастливы пригласить ее и Лео в Окленд», — заявил директор турнира Карл Бадж.