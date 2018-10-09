Очевидцы: на МКАД из-за ДТП образовалась серьезная пробка 1 9.10.2018, 10:24

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архивное фото onliner.by

Движение на внутреннем кольце МКАД в районе микрорайона Уручье очень затруднено.

Читатели onliner.by сообщают о серьезном заторе, который образовался сегодня утром и на внешнем, и на внутреннем кольце МКАД в районе микрорайона Уручье. По предварительной информации, там произошло несколько ДТП. В результате этого движение в обе стороны серьезно затруднено.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», по состоянию на 10:00 затруднено движение по внешней стороне МКАД от съезда на улицу Академика Купревича до деревни Копище, а также по внутреннему кольцу от микрорайона Цна до съезда на улицу Всехсвятскую.