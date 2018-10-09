Как война с Ингушетией положит начало развалу Российской федерации 9.10.2018, 10:31

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Нестабильность Кавказского региона часто становилась головной болью для российских властей.

Последние события между Чечней и Ингушетией - очередное тому доказательство.

Угрозы Рамзана Кадырова развязать войну с ингушами могут сильно повлиять на и без того шаткую ситуацию в России. Особенно, если этим конфликтом воспользуются другие национальности, которые проживают в стране.

Что привело к обострению на Кавказе и положит ли это начало развалу "Российской империи" – разбирался obozrevatel.com.

Споры вокруг границ между Чечней и Ингушетией возникли после распада СССР, когда перестала существовать единая Чечено-Ингушетия. В 1993 году первый президент Ингушетии Руслан Аушев подписал с лидером Чечни Джохаром Дудаевым соглашение, согласно которому за основу бралась граница между Чеченской и Ингушской автономными областями, которые существовали в составе РСФСР до 1934 года.

По данному соглашению, впрочем, как и по протоколу, который был подписан в 2003 году президентом Чечни Ахматом Кадыровым и президентом Ингушетии Муратом Зязиковым, последним передавалась почти вся территория Сунженского района, который и стал впоследствии предметом споров.

В 2013 году ситуация с границей обострилась с заявлением главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что Сунженский и значительные территории Малгобекского района в полном составе является частью Чечни. После чего чеченцы начали проводить провокации в пограничном селе Аршты, посылая туда силовиков, якобы для проведения спецопераций, что не понравилось властям Ингушетии.

В конце августа 2018 года стало известно, что в лесной зоне недалеко от села Аршты появилась строительная техника из Чечни и силовики. Местные жители Ингушетии восприняли действия чеченцев в штыки, по стране прошли слухи о готовящемся пересмотре границ между республиками.

Несмотря на заверение властей Ингушетии, что строительство остановлено, в начале сентября строители и силовики не только продолжили работы, но и продвинулись вглубь Сунженского района на 15 километров.

Опасение ингушей возросли после того, как глава Сунженского района Иса Хашагульгов объявил о своей отставке, поговаривают, что со своего поста он ушел именно из-за передачи части территории Сунженского района Ингушетии Чечне.

Подписание соглашения и массовые протесты

26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о границе между республиками, согласно которому под контроль Грозного перешла часть Надтеречного района, а Магас получил территорию на границе с Малгобекским районом.

В этот день ингуши впервые вышли на протест.

4 октября парламент Ингушетии ратифицировал соглашение о границе с Чечней. Это было сделано, несмотря на требование Конституционного суда Ингушетии провести референдум по этому поводу.

Тогда тысячи людей вышли под парламент Ингушетии на массовые протесты с требованием отменить все договоренности в подписанном соглашении и провести референдум о пересмотре границ. Ингуши настроены серьезно и обещают долгосрочную акцию.

"Национализм в наше время – это одна из самых сильных эмоций, которая может двигать людьми. И они настолько запутались в своей кавказкой политике, что наконец допрыгались до того, что разбудили национализм, и не где-нибудь, а именно на Кавказе", - прокомментировал OBOZREVATEL ситуацию российский оппозиционер Павел Шехтман.

Реакция жителей Ингушетии на подписанное соглашение о закреплении границы между регионами очень не понравилась Кадырову, лидер Чечни пригрозил ингушам началом войны, если те не согласятся на пересмотр границ.

Для России такой поворот событий не сулит ничего хорошего, но они оказались в заложниках у Кадырова, считает Шехтман.

"Он убедился в том, что ему можно все, и захотел что-то отжать у соседей, а РФ не смогла ему возразить - теперь, как разобраться с этой ситуацией, им непонятно. Потому что дать отбой - это значит опустить Кадырова, а он на такое никогда не согласится. Это для него не личный вопрос, это вопрос авторитета среди своих", - говорит россиянин.

По его словам, даже факт того, что военный конфликт на Кавказе может дестабилизировать ситуацию по всей России, не остановит лидера Чечни.

"Кадыров - пацан, он воспитывался в таком понятии, как замахнулся – бей, и никак иначе. Это вопрос его личного статуса, его авторитета, он не может отступить. Может можно было придумать способ, но очень сложно найти способ Кадырову отступить без потери лица", - объяснил российский оппозиционер.

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А переживать российским властям есть из-за чего, по мнению Шехтмана, конфликт в кавказском регионе даст повод поднять голову другим национальностям в составе РФ, что вполне может привести к началу распада "Российской империи".

"Может быть, они извернутся, а может быть, это действительно начало каких-то сложных процессов, тут может быть все, что угодно. Если еще прибавить наличие там вооруженного подполья, то совсем весело. Если на Кавказе начнется нестабильность, то все законсервированные ваххабитские ячейки, сразу поднимут головы, они сразу почувствуют, что пришло их время", - заявил он.

Вместе с тем протесты в Ингушетии продолжаются. 6 октября к протестующим присоединились полицейские.

"В Магасе протестующие против передачи территорий Чечне совершают намаз вместе с полицейскими. Похоже, Ингушетия - единственный регион, где лозунг "полиция с народом" действительно работает", - пишет Telegram-канал "Спросите у Расула".

7 октября на акции протеста в Магасе уже насчитывалось 30 тысяч человек, притом, что в столице республики проживают меньше 9 тысяч человек. Помимо Конституционного суда и половины парламента, оппозицию поддержало местное духовенство.

Правительство санкционировало митинг как минимум до 15 октября.