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Белорусский фильм попал в лонг-лист премии «Оскар»

  • 9.10.2018, 10:35

Он претендует на победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Хрусталь» режиссера Дарьи Жук – первая в современной истории Беларуси лента, номинированная на американскую кинопремию, претендует на победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», передает «Белсат».

Всего в лонг-лист вошло 87 фильмов. В список попали и наши соседи – дебют Константина Хабенского «Собибор», а также фильм Сергей Лозницы «Донбасс».

Шорт-лист из пяти-шести номинантов назовут 22 января. Церемония вручения призов Американской киноакадемии пройдет в 91-й раз 24 февраля.

Действие картины Дарье Жук происходит в 90-е годы в Беларуси. Молодая девушка-диджей мечтает уехать в Америку, но делает ошибку в заявлении на визу. Теперь она вынуждена провести неделю в небольшом заводском городке, чтобы не лишиться шанса на выполнение своей «американской мечты». В фильме показана панорама жизни 90-х: молодежные подпольные вечеринки, стихийные рынки, мечты молодых людей об эмиграции и жизнь застывшей во времени провинции.


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