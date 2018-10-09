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Власти хотят оставить без доступных вещей каждого пятого белоруса?

  • 9.10.2018, 10:50
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Почему секонд-хенд вытесняют из сети интернет.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) предлагает запретить розничную продажу бывших в употреблении одежды и обуви через интернет-магазины. В проекте вынесенного на общественное обсуждение постановления Совмина поясняется, что онлайн-магазины не могут гарантировать качество подержанной одежды, пишет «Завтра твоей страны».

Коснется ли этот запрет людей, которые захотят с помощью интернета разгрузить свой шкаф от ненужных вещей?

Чем привлекают секонд-хенды бедных и богатых

Визуально количество магазинов секонд-хенд в белорусских городах растет достаточно быстро. Причем все чаще они стали открываться в видных местах.

Такие торговые точки нередко привлекают мам с детьми, людей пенсионного возраста, тех, кто не может себе позволить новую качественную одежду, особенно в зимний период.

Кстати, больше полумиллиона белорусов живут за чертой бедности. Каждый пятый житель страны живет не больше чем на 300 рублей в месяц. Около трети многодетных и неполных семей с трудом сводят концы с концами.

Магазины бывшей в употреблении одежды и обуви становятся спасением для наиболее уязвимых категорий и людей, оказавшихся в сложной экономической ситуации.

Но секонд-хенды в мире перестают связывать со стереотипом «магазин для бедных». Теперь их часто выбирают модники и ответственные потребители.

Фото не всегда отражают реальное состояние товара

— Запрет МАРТ никак не затронет физических лиц, которые хотят продать свои старые вещи через сервисы частных объявлений, — считает сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов. — Эта норма коснется только юридических лиц.

По словам эксперта, покупателям удобнее и выгоднее, чтобы такие магазины работали оффлайн, поскольку фотографии в интернет-магазинах не всегда отражают реальное состояние товара.

— Пусть лучше они разбираются на месте, нежели потом будут обращаться в тот же МАРТ с претензиями, что на картинке было одно, а продали другое, — говорит сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства.

Он признает, что в определенной степени подобный запрет выгоден Беллегпрому.

Однако, как отмечет эксперт, участники общественно-консультативного совета при МАРТ, обсуждая рациональность такого предложения, приняли решение, руководствуясь исключительно интересами потребителя.

— В результате обсуждения участники совета исходили из того, что одежда секонд-хенд не может быть стандартной. Где-то может замок не работать, где-то пятно может быть. Исходя из этого, покупать подобные вещи правильно, увидев их живьем. Поэтому совет поддержал предложение МАРТа, — подчеркивает Виктор Маргелов в комментарии «Завтра твоей страны».

Он уверен, что запрет не ударит по уязвимым группам населения, поскольку онлайн-магазинов, торгующих бывшими в употреблении вещами, немного.

Старые вещи на охране окружающей среды

У популярности магазинов секонд-хенд есть и экологическая подоплека.

—Когда люди задумываются о том, как одежда производится и что с ней происходит после использования, они начинают отдавать предпочтение более устойчивому потреблению, выбирая одежду секонд-хендов, — говорит руководитель программы по экологически дружественному образу жизни Центра экологических решений Дарья Чумакова.

С экологической точки зрения это позитивно, потому что позволяет вещам в хорошем состоянии получить вторую жизнь у нового хозяина, а не оказаться на свалке.

— Когда вещь от одного человека переходит к другому, это элемент так называемой циркулярной экономики, — рассказывает представитель Центра экологических решений.

Главный плюс в том, что система повторной продажи бывших в употреблении вещей снижает объем отходов. Положительный эффект еще и в том, что не тратятся дополнительные ресурсы для изготовления новых вещей. Ведь их производство не всегда экологично, безопасно для тех, кто работает на фабриках.

К тому же повторное использование вещей стимулирует людей покупать только то, в чем они действительно нуждаются.

— Секонд-хенд решает много проблем и с экологической, и с психологической точки зрения. Человек удовлетворяет свою покупательную потребность, и это не вредит окружающей среде. Для производства вещи ресурсы использовали лишь раз, а она продолжает служить новому владельцу, — подчеркивает Дарья Чумакова.


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