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Белорусы на украинской границе: Наши пограничники заставили всех в вагоне вывернуть вещи

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  • 9.10.2018, 11:06
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Белорусы на границе уже почувствовали эффект от заявлений диктатора.

Две недели страна гадала, что же за такой поток «беды» идет к нам через украинскую границу? В погранведомстве соседней страны недоуменно пожимали плечами по этому поводу, а эксперты терялись в догадках, пишет «Салідарнасць».

И вот, наконец, на встрече с Виктором Ющенко Лукашенко расставил все точки над «i», заявив, что «выявляются факты, когда оружие идет в Беларусь из Украины через Россию».

То есть, получается, что, пугая нас потоками, Лукашенко имел в виду вовсе не поставки через Украину! На этом фоне его ранние заявления по поводу чуть ли не закрытия украинской границы выглядят и вовсе каким-то абсурдом.

— Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие, — заявил Лукашенко в конце сентября.

Однако, выходит, белорусский правитель ошибся адресатом? Но самое неприятное, что эффект от этих заявлений уже почувствовали те, кто в последнее время пересекал украино-белорусскую границу. Читатель рассказали, с чем ему довелось столкнуться, возвращаясь на поезде из Львова в Минск.

— Это был просто какой-то ад, — поделился собеседник впечатлениями от поездки. — На белорусской границе таможенники заставили практически всех в вагоне вывернуть свои вещи. Открывали каждую сумку, заглядывали во все щели. Даже косметичку заставили открыть и показать, что там в маленьком кармашке. Раньше такого точно не было.

Собеседник уверяет, что это не случайное совпадение, связанное с каким-то специальным рейдом или поступившим сигналом.

— Еще когда ехал во Львов, случайно стал свидетелем разговора между проводницей и двумя пассажирками. Женщины интересовались у вагоновожатой, могут ли они на обратном пути провезти украинское сало? — рассказывает читатель. — Проводница категорически им не советовала. Сказала, что после недавних заявлений Лукашенкл, наши так досматривают на границе, что комар не проскочит.

Вот и получается, что оружие идет через одну границу, на которой даже контроля нет, а укрепляем мы другую, чиня препятствия вовсе не бандитам, как требовал диктатор.

Но искать логику в действиях белорусских властей — дело неблагодарное. А пока власти со всей грацией акробата демонстрируют геополитический шпагат, пытаясь угодить и нашим и вашим, делая заявления одно другого противоречивее, страдать в итоге вынуждены самые обычные граждане.


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