«ДНР» на коротком поводке у Москвы: новые подробности ликвидации Захарченко 2 9.10.2018, 11:20

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Украинский эксперт проанализировал видеоматериалы.

Российские СМИ обнародовали видео подрыва экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко в донецком кафе "Сепар".

Видео покадрово проанализировал бывший военный ВСУ с позывным "Берет", у которого имеется полуторагодовой опыт минно-подрывного дела на Донбассе. По его словам, у организаторов убийства "все четенько рассчитано". И место, и количество взрывчатки подобраны филигранно, сообщает glavred.info.

"Возгорания не произошло, то есть количество взрывчатки достаточно маленькое. Осколков нет, то есть устройство было безоболочное", – рассказывает боец в сюжете "Радио Свобода".

Сепаратисты и спецслужбы Украины обвиняют в ликвидации главаря "ДНР" друг друга. При этом в СБУ уже даже обнародовали запись разговора, где якобы помощник нынешнего и.о. главы "республики" Дениса Пушилина обсуждает с неизвестным "заказ" Захарченко.

В свою очередь журналисты, которые специализируются на освещении деятельности "Л/ДНР", высказали мнение, что провернуть подобное без поддержки Москвы Пушилин бы не смог.

"Захарченко не слишком устраивал своих московских кураторов… Москве был нужен более спокойный, более уравновешенный, более цивильный, гражданский персонаж. Пушилин – не тот человек, который будет железной рукой управлять там править. Донецк станет теперь на еще более коротком поводке находится у Москвы", – уверен журналист "Новой газеты" Павел Каныгин.

Ранее журналист уточнил, что на видео взрыва в "Сепаре" не показали убийцу. По его мнению, вывод из этого можно сделать однозначный: его убили свои.

Напомним, в захваченном Донецке 31 августа в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, а Александр Тимофеев был ранен.