Линас Линкявичюс: Литва не потерпит попыток переписать историю 1 9.10.2018, 11:25

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Линас Линкявичюс

Глава МИД Литвы объяснил вручение дипломатической ноты РФ.

"Официальный представитель российского министерства обнародовала свою оценку, это послание миру, мы убеждены, что не можем это игнорировать. Это наш национальный герой, человек, который символизирует нашу борьбу сопротивления, и без каких-либо аргументов, оснований бросаться обвинениями в его адрес неприемлемо", - сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает delfi.lt.

Так глава МИД объяснил решение вручить России ноту протеста в связи с высказываниями этой страны о командире литовских партизан Адолфасе Раманаускасе-Ванагасе.

По словам министра, "нельзя было избежать заявления протеста российской стороне и одновременно не объявить о том, что это недопустимо в отношении А. Раманаускаса-Ванагаса, и мы не потерпим этого и в будущем".

"Усилия по переписыванию историю и перемене мест жертвы и палача в событиях сегодняшнего дня становятся как бы уже и обычным явлением, но если кому-то это кажется обычным, то мы со своей стороны этого не потерпим", - резюмировал министр.

МИД Литвы в понедельник сообщил, что вице-министр иностранных дел Альбинас Зананавичюс заявил вызванному в МИД послу России Александру Удальцову "решительный протест в связи с обнародованным МИД России и не соответствующим действительности заявлением" о командире литовских партизан А. Раманаускасе-Ванагасе накануне перезахоронения его праха.

Представитель МИД Литвы Мария Захарова в минувший четверг назвала "особо циничным" решение литовских властей провести государственные похороны останков А. Раманаускаса-Ванагаса.

Она заявила, что он якобы несет ответственность "за гибель многих мирных жителей", и выразила недовольство тем, что он будет перезахоронен "в непосредственной близости от места погребения" советских военнослужащих. После Второй мировой войны А. Раманаускас-Ванагас возглавлял партизан Дзукии (исторического региона на юге и юго-востоке Литвы), а в 1949 году вместе с другими партизанскими командирами подписал Декларацию Движения борьбы за свободу Литвы. В том же году он был назначен главнокомандующим вооруженными силами Литвы.

А. Раманаускас-Ванагас несколько лет скрывался, а потом было схвачен в 1956 году, подвергнут жестоким пыткам, а в 1957 году казнен. Партизанская война в странах Балтии началась, когда летом 1944 года советские войска вытеснили нацистских оккупантов и второй раз оккупировали страны Балтии. Тогда сразу же начались советские репрессии, террор, мобилизация в Советскую армию. Вооруженная борьба продолжалась до 1953 года. Литва достигла цели партизан и восстановила независимое государство в 1990 году.