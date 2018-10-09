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В Беларуси меняют правила покупки и продажи автомобилей

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  • 9.10.2018, 11:42
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Сделки с использованием наличных денег будут запрещены.

МАРТ разместило на своем сайте для общественного обсуждения проект указа Лукашенко, предусматривающий внесение изменений в указ 15.10.2007 № 504 «О некоторых вопросах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств», сообщает «Экономическая газета».

Документ касается продавцов и приобретателей механических транспортных средств, прицепов к ним или самоходных машин (далее – ТС). Инициатором его появления стали органы внутренних дел, обеспокоенные ростом так называемых «криминальных продаж» ТС, когда сбываются автомобили с поддельными документами, «перебитыми» номерами двигателей и даже находящиеся в розыске.

Во всех зафиксированных случаях таких продаж оказывается, что автомобиль был продан покупателю незнакомым (на юридическом языке – неустановленным) лицом, которое предложило приобрести его за наличку без лишней «волокиты» и с минимальными затратами времени. Естественные итоги такой «стремительной» покупки – отказ в регистрации приобретенного автомобиля из-за того, что документы на него оказались поддельными, а если выяснится, что он был похищен, то и его потеря вместе с потраченными деньгами.

Кроме того, МВД выявило случаи, когда прямым обманом занимались субъекты торговли, осуществляющие комиссионную торговлю автомобилями. Они или вообще не рассчитывались с комитентами, или передавали им только часть вырученной за автомобиль суммы. Но здесь в отличие от «криминальных продаж» хоть были известны преступники, привлеченные в итоге к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 209 УК за мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере.

Для того чтобы избежать подобных ситуаций, проектом предусмотрены следующие меры.

Во-первых, проведение расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (ИП) и физическими лицами, в т.ч. по договору комиссии, за отчуждаемые транспортные средства будет разрешено только в безналичной форме.

Это сделает расчеты по продаже автомобилей «прозрачными», что защитит права продавцов и покупателей, поставит заслон сбыту (легализации) автомобилей с «криминальным прошлым», а также исключит споры о праве собственности на дважды проданные автомобили (есть и такая криминальная схема) между гражданами, каждый из которых считает себя добросовестным приобретателем.

Во-вторых, по предложению Совета по развитию предпринимательства предполагается исключить из-под действия указа № 504 сделки по отчуждению физическими лицами ТС юридическим лицам или ИП, в т.ч. и необходимость регистрации таких сделок в регистрационных подразделениях или в инспекциях гостехнадзора. Безналичные расчеты делают такую регистрацию излишней.

Кроме того, «с подачи» МВД планируется дополнить указ № 504 нормой, согласно которой договоры купли-продажи ТС должны будут регистрироваться в регистрационном подразделении или в инспекции гостехнадзора только при осуществлении госрегистрации указанных в них ТС или снятии их с учета, а также исключить норму об обязательности регистрации таких договоров по месту госрегистрации ТС.

И еще одно нововведение: физические лица, которые приобретут ТС на основании договора, будут должны поставить их на государственный учет не позднее 10 дней с даты их приобретения, а не с даты регистрации договора, как сейчас. Последующее отчуждение механических транспортных средств, прицепов к ним или самоходных машин физическими лицами без их постановки на государственный учет, как и в настоящее время, будет запрещено.


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