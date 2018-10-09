Введена новая система подсчета баллов на ЦТ 1 9.10.2018, 11:56

Теперь абитуриент сможет спрогнозировать свой результат.

Министерство образования уже рассказывало, что с будущего года внедрят новую систему обработки результатов централизованного тестирования, пишет kp.by.

Апробацию провели в 2018 году, подсчитывая баллы сразу по двум методикам. Первый замминистра образования Ирина Старовойтова говорит, что методика - «достаточно эффективна».

Действующую уже 15 лет систему можно назвать системой ранжирования:

- Результат участника тестирования зависит от того, как выполнили то или иное задание другие абитуриенты, - объяснила Ирина Старовойтова. - При использовании нового подхода к каждому тестовому заданию будут определены первичные баллы, о которых абитуриент будет осведомлен заранее. Этим обеспечивается определенная открытость. Абитуриент по мере выполнения задания сможет сразу спрогнозировать свои результаты.

По мнению чиновницы, итог сдачи ЦТ не будет зависеть от трудности задания теста и точно отразит реальные знания. То есть результаты приблизятся к данным итоговой аттестации за курс средней школы.

- Мы можем увидеть их корреляцию, а соответственно, и качество работы педагогов в школах, - заметила чиновница.

Среди прочего Ирина Старовойтова напомнила, что готовятся изменения в методику прогнозирования потребности в кадрах. Раньше это делали сами вузы по данным заказчиков. Но в этом году контрольные цифры приема на следующий учебный год сформирует Минобразования. В госоргане используют данные демографического прогноза на пятилетку по областям и Минску от Министерства экономики и прогноза баланса трудовых ресурсов Минтруда и соцзащиты. Правда, будут ли сокращаться места в вузах, чиновница конкретно не ответила.

Также Старовойтова рассказала о том, что в новой редакции Кодекса об образовании предлагают студентам-платникам, получающим направления на работу, присваивать статус молодых специалистов.