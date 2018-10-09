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Петров-Мишкин совершил несколько поездок в Украину в 2013 году

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  • 9.10.2018, 12:14
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Всего в деле об отравлении Скрипаля и его дочери в Солсбери фигурируют шесть подозреваемых.

Подозреваемый в отравлении в Солсбери "Александр Петров" оказался офицером ГРУ России Александром Мишкиным.

Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в совместном расследовании российского интернет-издания The Insider и исследовательской группы Bellingcat.

Мишкин родился 13 июля 1979 года в селе Лойга Архангельской области, окончил одну из "элитных военных медицинских академий", где выучился на военного врача для российских военно-морских сил, говорится в материале.

Во время учебы Мишкин начал служить в ГРУ, а к 2010 году переехал в Москву. В Москве Мишкин был зарегистрирован на Хорошевском шоссе, дом 76б, также там зарегистрирована штаб-квартира Главного управления Генштаба министерства обороны РФ (бывшее ГРУ), отмечается в расследовании.

Bellingcat утверждает, что Мишкин совершил несколько поездок в Украину, в частности во время Майдана 2013 года.

Bellingcat опубликовал три фото человека, идентифицированного как Александр Мишкин, в частности его паспортное фото

По данным Bellingcat, другого подозреваемого в отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля, который называл себя "Русланом Бошировым", на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ и награжден званием "Героя РФ".

Жительницы села Березовка Амурской области России узнали в "Руслане Боширове" своего односельчанина Анатолия Чепигу.

Также сообщалось, что контртеррористическое подразделение британской полиции установило личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британцы ранее заявляли, что объявленные ими имена россиян могут быть ненастоящими.

По данным СМИ, всего в деле об отравлении Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери фигурируют шесть подозреваемых.


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