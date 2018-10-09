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В Стамбуле начался Синод Вселенского патриархата

  • 9.10.2018, 12:28
Фото: EPA

На нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

9 октября в Стамбуле начался трехдневный Синод Вселенского патриархата, сообщает BBC News Украина.

Заседание будет проходить в закрытом режиме, его повестка дня официально не сообщалась.

По данным источников ВВС News Украина, на нем, скорее всего, будут рассматривать вопрос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

В пресс-службе Константинопольского патриархата не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

19 апреля Верховная Рада Украины проголосовала за постановление об обращении президента к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.

22 апреля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению этого вопроса. 2 сентября Архиерейский собор принял решение, что Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию без согласований с другими церквями.

7 сентября в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады. Действия Константинопольского патриарха Варфоломея по назначению представителей в Украине в Русской православной церкви (РПЦ) расценили как "грубое вторжение" на свою каноническую территорию и пообещали, что они "не останутся без ответа".

14 сентября на внеочередном заседании Синод РПЦ принял решение прекратить свое участие в структурах, связанных с Константинопольским патриархатом. Синод также решил приостановить совместное служение представителей РПЦ с иерархами Константинопольского патриархата и запретить во время богослужений упоминание вселенского патриарха Варфоломея.

17 сентября архиепископ Даниил Памфилийский заявил, что вопрос о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине решен. В этот же день Порошенко сказал о "финишной прямой" для предоставления автокефалии.


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