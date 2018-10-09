ОАЦ при Лукашенко ужесточил порядок блокировки сайтов в Беларуси 7 9.10.2018, 12:40

«Черный список» ресурсов станет еще более закрытым, а разблокировать сайт будет труднее.

Это следует из обновленного порядка блокировки и разблокировки сайтов, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале, сообщает tut.by.

Документ называется «Положение о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу». Его утвердили Оперативно-аналитический центр при Лукашенко, Министерство связи и информатизации и Министерство информации. Постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 года.

Раньше порядок блокировки определял похожий документ, принятый в 2015 году. В новой версии изменилось всего несколько моментов.

Черный список стал еще более закрытым

Напомним, список сайтов, подлежащих блокировке, ведет Государственная инспекция (БелГИЭ). Этот список составляют на основании решений Министерства информации. Провайдеры регулярно проверяют список и блокируют все ресурсы из него.

Список этот закрытый, видеть его могут только провайдеры, чиновники и силовики. Раньше доступ к списку могли получить «иные государственные органы и организации в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством» по согласованию с профильными ведомствами.

Теперь эту формулировку убрали. Посмотреть список могут только сотрудники Министерства информации, Министерства связи и информатизации, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов Комитета государственного контроля, налоговых органов, судов и поставщиков интернет-услуг.

Как разблокировать сайт?

В прошлой версии документа был алгоритм действий для владельца заблокированного сайта, если он находится в национальном сегменте интернета.

Владелец был вправе письменно обратиться в Министерство информации с заявлением о возобновлении доступа. Министерство было обязано в течение месяца со дня получения заявления проверить, что нарушения устранены. Если они действительно были устранены, ведомство принимало решение о возобновлении доступа и сайт разблокировали.

Больше такой инструкции нет. Возможность разблокировки всё еще предусмотрена, но только по решению Министерства информации — без уточнения порядка и сроков рассмотрения заявления.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.

19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».

Накануне принятия поправок в закон о СМИ в Беларуси был заблокирован крупнейший независимый сайт Charter97.org.