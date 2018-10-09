Правительство Македонии начало процесс изменения названия страны 9.10.2018, 12:55

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Парламенту предложены четыре поправки к Конституции.

Правительство Македонии на внеочередном заседании приняло предложение о конституционных изменениях по изменению названия страны на Северную Македонию.

Об этом сообщает Balkan Insight.

"Правительство предложило парламенту четыре поправки к Конституции", - сообщил представитель правительства Миле Босняковский.

Первая смена состоит в добавлении к названию страны прилагательного "Северная".

Второе изменение касается преамбулы Конституции с более подробным обоснованием государственности Македонии. Третья и четвертая поправки касаются взаимоотношений Македонии с соседними странами и диаспорой.

Во вторник парламент Македонии должен принять предложение к рассмотрению и составить график его прохождения в сессионном зале.

Для принятия конституционных изменений необходимы две трети голосов депутатов. Однако основная оппозиционная сила VMRO-DPMNE заявила, что не будет голосовать за изменения, поскольку их не принял народ.

Как сообщалось, референдум об изменении названия Македонии признали несостоявшимся из-за низкой явки избирателей.

По официальным данным Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней, явка на референдуме составила 36,91%, тогда как законодательство требует участия более 50% избирателей.

Изменение названия страны на Северную Македонию поддержали 91,46% граждан, принявших участие в голосовании. Против выступили 5,65%.