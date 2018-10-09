Правительство Македонии начало процесс изменения названия страны
- 9.10.2018, 12:55
Парламенту предложены четыре поправки к Конституции.
Правительство Македонии на внеочередном заседании приняло предложение о конституционных изменениях по изменению названия страны на Северную Македонию.
Об этом сообщает Balkan Insight.
"Правительство предложило парламенту четыре поправки к Конституции", - сообщил представитель правительства Миле Босняковский.
Первая смена состоит в добавлении к названию страны прилагательного "Северная".
Второе изменение касается преамбулы Конституции с более подробным обоснованием государственности Македонии. Третья и четвертая поправки касаются взаимоотношений Македонии с соседними странами и диаспорой.
Во вторник парламент Македонии должен принять предложение к рассмотрению и составить график его прохождения в сессионном зале.
Для принятия конституционных изменений необходимы две трети голосов депутатов. Однако основная оппозиционная сила VMRO-DPMNE заявила, что не будет голосовать за изменения, поскольку их не принял народ.
Как сообщалось, референдум об изменении названия Македонии признали несостоявшимся из-за низкой явки избирателей.
По официальным данным Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней, явка на референдуме составила 36,91%, тогда как законодательство требует участия более 50% избирателей.
Изменение названия страны на Северную Македонию поддержали 91,46% граждан, принявших участие в голосовании. Против выступили 5,65%.