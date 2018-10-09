Цугцванг Телеграм-канал «СерпомПо»

9.10.2018, 13:09

Это невозможно остановить, возврата назад не будет.

По всей стране, по всем направления начался слом.

Слом порядков, которым почти 20 лет.

Это очевидно для любого, кто смотрит на факты. Для всех, кто давно выключил телевизор.

Раньше внутреннюю гниль скрывали декорации – теперь они стали обваливаться: пенсии, рост налогов, рост цен, разведка, экономика, церковь, спорт, болото украинской и сирийской войн, враждебность мира, истеричная губернаторская чехарда, события на Северном Кавказе.

На этом фоне, очевидно, растут протесты, растет несогласие людей с властями, растет враждебность. Общество как-то вдруг, разом отрезвело, поняло для себя, что в будущем его ничего хорошего не ждет, что правители ему вовсе не «отцы родные», а обогатившаяся на стране клика, потихоньку обложившая себя стеной «росгвардии».

Сразу, отражая новую реальность, резко упал рейтинг Путина, выбившего пенсионным грабежом из-под себя табуретку – свою социальную опору.

И перспектив для роста рейтинга Путина нет. Более того, то, что он еще относительно высок, имеет простую причину – так сказать, «сторонники Путина» пока не видят сильной фигуры, чтобы переметнуться на ее сторону. Они пока «доверяют» Путину, так как боятся хаоса. Но он уже отыгранный персонаж, не оправдавший доверия.

Смягчения, которые власти пытаются предложить обществу, не работают. Слишком мало и слишком поздно. А пойти навстречу обществу – это значит еще более ускорить слом существующего порядка. Цугцванг – любой ход проигрывает.

Паника верхушки хорошо видна по запущенным сегодня слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти – обмануть, создав видимость перемен и убрав с тень главных, оставив для них все.

Но это уже проходили (с Медведевым-президентом) и одна правящая клика (в Армении) уже ходила этой дорогой с известным результатом.

Главная новость последнего времени – группа Путина перестала определять ход событий в стране. Она сильна и может на них влиять, но главное в том, что страна стремительно уходит из-под их контроля, закипает, живет своей жизнью и ничего хорошего правящей группе не обещает.

Это невозможно остановить, возврата назад не будет.

Телеграм-канал «СерпомПо»