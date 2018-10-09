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Канадские ученые назвали продукт, который продлевает жизнь

  • 9.10.2018, 13:35
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Специалисты проанализировали результаты исследования с участием 218 тысяч человек, проживающих в 50 странах.

Разговоры о вреде красного мяса уходят в прошлое, котлетам и бифштексам возвращено их доброе имя. Ученые заявили о том, что мясо и молочные продукты полезны для нашего здоровья и должны постепенно включаться в рацион человека, сообщает healthinfo.ua.

По последним научным данным, включение непереработанного красного мяса - а также молочных продуктов - уменьшает риск развития инфаркта, инсульта и преждевременной смерти. К такому выводу, в частности, пришли ученые из канадского Университета Макмастера, собравшие и проанализировавшие результаты исследования с участием 218 тысяч человек, проживающих в 50 странах.

Ранее неоднократно сообщалось, что жирная еда, популярная в Европе и Северной Америке, ответственна за болезни сердца. Но результаты последних исследований приводит к скорее противоположному выводу: не настолько насыщенные жиры вредны для здоровья, как думали ранее.

За добровольцами наблюдали на протяжении 25 лет, тщательно записывая их рацион, а также все случаи инфарктов, инсультов и возраст в момент смерти. Анализ полученных данных привел к выводу, что высококачественное меню, включающее непереработанные продукты животного и растительного происхождения, не увеличивают, а понижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, такая диета уменьшает и вероятность преждевременной смерти, по каким бы причинам она ни наступила. В то же время эксперты подчеркивают: эта информация касается только непереработанного красного мяса, в то время как употребление колбас, сосисок и бекона остается вредным для здоровья.


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