Диктатура ремня 20 9.10.2018, 13:40

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Фото: ТАСС

Лукашенко поставил себя в глупое положение рассуждениями на тему воспитания детей.

После того как Лукашенко молниеносно навел порядок в алкогольной сфере, многие решили, что на этой неделе лимит хохм исчерпан и больше ждать отжигов не приходится, пишет «Белгазета».

Но диктатор был явно в ударе и через несколько дней после алкогольного блицкрига отжег еще раз. 5 октября, после осмотра отечественного оружия на полигоне под Ивацевичами, он пообщался с журналистами и жестко раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию.

«Все это дурь, взятая, прежде всего, с Запада, - в привычной для себя манере рубанул правитель. - Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется - мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта».

Ответ, хоть и сомнительный, но вполне исчерпывающий. На нем бы и остановиться, но тут, что называется, Остапа понесло. «Где-то кто-то брякнул - о противодействии насилию в семье. Это сейчас модная формулировка на Западе. У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье», - продолжил диктатор.

Лукашенко признался, что он не сторонник того, чтобы физически наказывать детей, но иногда, по его мнению, этого не избежать: «Надо исходить из той ситуации, которая у нас складывается. Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно».

Свой правитель проиллюстрировал примером из собственной родительской практики: «Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал».

«Это наша традиция, наша жизнь, и мы будем воспитывать так, как надо», - подытожил Лукашенко. Сказать, что байнет возмутился президентским пониманием «традиции», - ничего не сказать. В соцсетях даже запустили флешмоб с хештегами #воспитал_как_надо, #это_наши_традиции, #это_вам_не_дурь_с_Запада.

Пользователи бросились рассказывать истории о том, как «традиция» эта калечила души и судьбы людей.

Одной из первых на разглагольствования диктатора откликнулась Ольга Гоа, лидер общественного объединения «Радислава», созданного в Минске женщинами, пострадавшими от насилия, для оказания помощи другим женщинам, попавшим в такую же ситуацию: «Я смотрю на всех женщин и детей, которые сейчас обращаются за помощью в Убежище для женщин, пострадавших от насилия, и каждый раз, слушая их истории про то, как их насилуют, избивают, они пытаются покончить с собой, их преследуют, истязают, да! Истязают - я имею в виду более 100 ударов по всему телу, более 50 ударов в область головы, повалив на пол и зажав ногами руки, чтобы не сопротивлялась, 198 ударов по телу 2-летней Маруси, которая погибла, детей насилуют годами, под предлогом родительской заботы и любви, прижигают утюгами и сигаретами, потому что «плохо себя вели», не кормят и выбрасывают на улицу. А инспекторы по делам несовершеннолетних говорят: «Это ж папка родной! Неужели папку посадить хочешь?!» Вот это все традиционные ценности, не такие, как на «этом Западе», это норма для наших великих белорусских семейных ценностей».

«Мне очень жаль сегодня, что я родилась в такой опасной стране», - подытожила Ольга. И с ней согласились многие белорусы. В особенности те, кто не понаслышке знает, что такое белорусский ремень во всех его ипостасях.