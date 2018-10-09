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Крымский активист Владимир Балух заявил о прекращении голодовки

  • 9.10.2018, 13:42
Владимир Балух

Однако, он подчеркивает, что вновь откажется от пищи после того, как будет этапирован в колонию на территории РФ.

Осужденный в аннексированном Крыму украинский активист Владимир Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года, передает «Радио Свобода».

В апреле Балух по совету архиепископа Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Климента начал употреблять в пищу овсяный кисель и сухари - из-за чего российские власти заявили об окончании режима голодовки. От других продуктов содержащийся в СИЗО активист, однако, отказывался.

"Я использовал последний шанс найти в карательной системе оккупанта хотя бы щель, где бы горели ростки здравого смысла или намек на честь" - пишет Балух в своем обращении и поэтому теперь прекращает голодовку. В том же письме, однако, он подчеркивает, что вновь откажется от приема пищи после того, как будет этапирован в колонию на территории России.

Верховный суд Крыма ранее частично смягчил Балуху приговор - до 4 годов и 11 месяцев колонии по совокупности двух уголовных дел. В ближайшие дни, как пишет Балух, его должны отправить из СИЗО в Симферополе в колонию. Ему осталось провести за решеткой чуть больше года.

Балух был осужден по обвинению в «хранении боеприпасов». Сам он считает, что его преследуют за проукраинскую позицию.


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