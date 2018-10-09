Крымский активист Владимир Балух заявил о прекращении голодовки 9.10.2018, 13:42

Владимир Балух

Однако, он подчеркивает, что вновь откажется от пищи после того, как будет этапирован в колонию на территории РФ.

Осужденный в аннексированном Крыму украинский активист Владимир Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года, передает «Радио Свобода».

В апреле Балух по совету архиепископа Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Климента начал употреблять в пищу овсяный кисель и сухари - из-за чего российские власти заявили об окончании режима голодовки. От других продуктов содержащийся в СИЗО активист, однако, отказывался.

"Я использовал последний шанс найти в карательной системе оккупанта хотя бы щель, где бы горели ростки здравого смысла или намек на честь" - пишет Балух в своем обращении и поэтому теперь прекращает голодовку. В том же письме, однако, он подчеркивает, что вновь откажется от приема пищи после того, как будет этапирован в колонию на территории России.

Балух, которого засудили на 4 года и 11 мес за украинский флаг, решил прекратить голодовку.Балух передал письмо,в котором обратился к украинцам со словами благодарности и просьбой похоронить его в случае смерти на свободной от оккупантов территории Украины https://t.co/amRpR5oSvj pic.twitter.com/wOyslFI1sn — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 9 октября 2018 г.

Верховный суд Крыма ранее частично смягчил Балуху приговор - до 4 годов и 11 месяцев колонии по совокупности двух уголовных дел. В ближайшие дни, как пишет Балух, его должны отправить из СИЗО в Симферополе в колонию. Ему осталось провести за решеткой чуть больше года.

Балух был осужден по обвинению в «хранении боеприпасов». Сам он считает, что его преследуют за проукраинскую позицию.