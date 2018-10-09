«Бывают гости неуправляемые» 1 9.10.2018, 13:54

2,012

Белорусские ведущие свадеб рассказали о своей работе, ценах и конкуренции.

Свадебные ведущие разных поколений рассказали о том, чем отличается «ведущий» от тамады, как ищут клиентов и как выбрать ведущего, чтобы не испортить торжество, сообщает «Вечерний Бобруйск».

В этой сфере я с 2016 года. Специальность моя с мероприятиями никак не связана, я тогда работал в торговле, и сейчас тоже. Ведущий – это пока что мой дополнительный заработок.

Пришел в эту работу потому, что очень скучал по сцене, по микрофону: сказалось КВН-овское прошлое. В КВН я закончил играть в 2014 году, и мне было скучно, хотелось новых впечатлений.

«Тамада» и «ведущий»

На мой взгляд, тамада – это человек с баяном, гармошкой, который ведет свадьбу по классической схеме, делая упор на традиционность и обряды.

Ведущий – это скорее новая версия тамады. Ведущий не просто развлекает гостей и проводит конкурсы, а создает всю атмосферу праздника.

Подготовка к празднику

Я встречаюсь с молодыми, общаюсь, рассказываю, что могу предложить, обговариваю с ними обряды и конкурсы. Город небольшой, поэтому я всегда стараюсь обновлять «репертуар развлечений». Я обязательно делаю расписание вечера, какие конкурсы и ритуалы будут, что за чем идет. Все согласовываю с молодоженами. В процессе приходится импровизировать, учитывая то, какие гости на свадьбе. Есть, конечно и волнение, но это, как правило, только первые 15-20 секунд. А потом просто начинаешь получать удовольствие от своей работы.

Как общаться с гостями

Ведущему очень важно поставить себя в самом начале. Рассказать, кто он, откуда, вставить уместную шутку, чтобы обратить на себя внимание. Первое впечатление сложно переоценить. Важно обозначить людям правила. Я, например, сразу говорю, что сегодня праздник для молодых, и нужно быть в зале, когда я зову.

Хороший ведущий даже оскорбление в свой адрес переведет в шутку, причем сделает это так, что инцидент будет исчерпан. Люди – общество, которое нужно вести.

Конкуренция

В городе примерно 30 ведущих, это с учетом Кировска. По статистике инспекторов, кстати, налоги из них платит только 14. Но при этом к нам иногда заезжают из других городов, например из Гомеля или Минска, и мы куда-то выезжаем. Конкуренция очень серьезная.

При этом нужно дружить с другими ведущими. Даты дублируются, мы можем даже передавать друг другу заказы или советовать друг друга. Иногда обсуждаем разные рабочие моменты в социальных сетях.

Продвижение и поиск клиентов

Для ведущего важна упаковка – внешний вид, ведение социальных сетей, активная реклама, популяризация своего имени. Кто-то за счет своей работы это делает, кто-то, как мы, затевает дополнительные проекты. Про меня знали ранее, когда я играл в КВН. Сейчас мое поколение переженилось – нужно искать новых клиентов.

Стоимость

Цены по городу разные, в среднем за вечер 300-450 долларов. Известные ведущие из Минска берут 800-1000 долларов. У могилевских средняя цена – 600 долларов. Все зависит от клиента: для кого-то много и 200, а кто-то готов заплатить 700 за услуги ведущего. В стоимость, как правило, входит и музыкальное сопровождение.

У ведущего должно быть оборудование. Во-первых, не всегда разрешают пользоваться тем, которое есть в ресторане, а в-вторых, нужно же быть уверенным, что все настроено и работает хорошо.

Сезон

В году «выпадают» два месяца – февраль и март. С апреля, когда уже нет религиозных запретов, начинается работа. Немного «проседает» май: люди все-таки еще живут народными приметами. Принимаются во внимание посты, хотя далеко не все их соблюдают. В октябре-ноябре праздники есть, но их не очень много. В декабре-январе много корпоративов. Из 12 месяцев рабочих 8-10.

Не все ведущие в городе живут только на этот доход. Большинство работает еще где-то. Я, например, в сфере продаж. Дополнительный доход должен быть для подстраховки.

Запомнившиеся праздники

Был классический случай – с дракой, скорой помощью и милицией. Но такое в наше время редкость. Еще была свадьба в формате простой дружеской вечеринки, и в речи разрешено было использовать мат. Было необычно, сначала было сложно привыкнуть к тому, что мне нужно ругаться в микрофон для поддержки атмосферы.

Как стать ведущим

Тут понадобятся соответствующие личные качества: нужно быть раскованным, уметь шутить, импровизировать. Тем, кто прошел школу КВН или других публичных выступлений, будет проще. Нужно провести подготовительную работу, пообщаться с другими ведущими, найти напарника, который будет помогать тебе в работе со звуком.

Понадобится оборудование: пульт, микрофон, ноутбук, колонки. Я свое оборудование беру в аренду, но только у проверенного человека.

Лучше всего попробовать провести пару-тройку праздников бесплатно, у друзей, можно сделать фото и видео. Это будет ценный опыт.

Олег Машогло

Я профессиональный музыкант, раньше, когда жил в России (до 1989 года), работал в филармониях. В сфере проведения праздников я уже много лет, примерно с 1991 года.

Для меня это дополнительный заработок. Основная работа – концертмейстер: в гимназии-колледже искусств и в ансамбле танца «Юность». Сначала играл на клавишных, сейчас продолжаю работать и сольно, и в тандеме с вокалистками. И сам полностью веду свадьбы.

«Тамада» и «ведущий»

Вообще мне кажется, что это синонимы. Но каждый ведь сам решает, как ему себя называть. Музыканты, например, иногда называют друг друга «лабухами». Мне вообще не нравится такое название. Я – музыкант, ведущий или тамада.

Подготовка к празднику

Я уже давно не волнуюсь перед мероприятиями: сказывается многолетний опыт. Стараюсь только настроиться на нужную волну, поднять настроение, ведь ведущий на свадьбе должен быть веселым. Примерно продумываю, как буду развлекать гостей. Есть конкурсы и развлечения, которые традиционно принимают хорошо – например, переодевания в сказочных персонажей или танец из «Лебединого озера». Отдельно прорабатываю музыкальное сопровождение, чтобы что-то звучало на протяжении всего праздника. Предусмотрена также живая музыка и вокальные номера «под минус».

Общение с гостями

Бывает, что люди все как один замечательные, а бывает, все как дети – капризничают. Иногда встречаются гости неуправляемые. Тогда намного труднее. Если созревает какой-то конфликт или человек мешает мне работать, предпочитаю не говорить с ним напрямую, а решать конфликт через юбиляра или молодоженов. У меня правило – не конфликтовать на праздниках, тем более с гостями. А вот когда люди сами проявляют инициативу, получаешь от работы удовольствие.

Конкуренция

Конкуренция большая. Я знаю многих, с кем раньше работал, а сейчас также появилось много молодых ребят, с которыми я не знаком. Но этот рынок меняется. Теперь ведущие, как правило, уже не играют на музыкальных инструментах. Это «фишка» другого поколения – моих коллег.

Стоимость

Цена услуг ведущего – вопрос индивидуальный, и определить сумму, которую человек готов заплатить за праздник, тоже нужно уметь. Учитывая средний уровень цен, ориентируешься на внешний вид и реакцию человека. Честно говоря, иногда попадаешь «мимо» и запрашиваешь больше (или меньше), чем ожидает потенциальный клиент.

Кризис также сказался на людях. Раньше не проблемой было заплатить 350-450 долларов за вечер ведущему. А сейчас и 250, и 200 могут стать серьезной суммой.

Сезон

Люди по-прежнему придерживаются традиций. Например, очень мало кто женится в пост или в мае. Поэтому больше всего работы летом, а весной и в холодное время года случаются длительные перерывы, когда празднуют только юбилеи.

Праздники, которые запомнились

Несколько лет назад проводил мужчине столетний юбилей – такое бывает нечасто. И атмосфера была приятная, люди порядочные.

Как стать ведущим

Чтобы стать ведущим, нужно обладать определенными личными качествами: уметь импровизировать, не теряться в сложной ситуации, уметь пошутить корректно и в тему, вести диалог, общаться. Нужно оборудование: колонки, пульт, микрофон и т. д. Многие сейчас покупают и световое оборудование, чтобы разнообразить праздник.

Микрофоны, пульт, колонки, ноутбук – у меня все свое. Мне кажется, ведущему лучше иметь свое оборудование, чтобы быть в нем уверенным. Не помешают несколько запасных микрофонов.

Как выбрать хорошего ведущего

По-прежнему работает сарафанное радио. Стоит поспрашивать у людей, послушать рекомендации знакомых.

Большинство ведущих также размещают свои объявления на различных городских сайтах. Тут уже стоит обратить внимание на то, что человек о себе пишет. Я, к примеру, не гонюсь за модой и не пишу в объявлениях ничего вроде «креативный ведущий». Пишу только то, что умею делать и делаю.