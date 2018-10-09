Ингушетия: Путину сделали «ответку» 9.10.2018, 13:57

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За конфликтом на Кавказе может стоять противоборство «башен Кремля».

В Ингушетии – субъекте Российской Федерации – проходят массовые акции протеста. Поводом стал закон об административной границе с Чечней, согласно которого часть территории Ингушетии должна отойти этой республике.

Оценивая вероятность развала РФ, большинство аналитиков в числе регионов, которые могут "отвалиться" первыми, называют именно республики Северного Кавказа. Помня об этом, UAportal задался вопросом: неужели началось? Неужели "федерация" начала трещать по швам?

В блиц-интервью UAportal российский публицист, блогер и аналитик Владимир Голышев поделился собственной версией происходящего и спрогнозировал, как могут развиваться события.

- Действительно ли этот процесс может привести к началу развала Российской Федерации?

- Хочу обратить внимание, что оба главных действующих лица – и ингушская сторона, и чеченская сторона в лице Кадырова, - достаточно прозрачно намекнули, что это не их решение, а решение федерального центра, а именно – Москвы.

Отсюда возникает вывод: кто же на самом деле является инициатором этого дела. Потому что нетрудно было предсказать реакцию. Явно в этом не заинтересован Путин и его ближайшее окружение, то есть люди, которые сейчас находятся у кормила власти. Скорее всего, какая-то альтернативная властная группировка, которая желает им зла.

- То есть это война "башен Кремля"?

- Да. Я вижу в этом проявление войны "башен Кремля". Я считаю, что это асимметричный ответ, своего рода "ответочка" Медведева, в отношении которого ведется война Путиным и путинским окружением уже два года. Непрерывно, постоянно ведется война.

Его "кошелек" посадили – Зиявудина Магомедова, разорили все правительство, повыкидывали близких ему людей. Последнее, что сделали - заменили его пресс-службу. Людей, которые были с ним всегда, это ключевые сотрудники его администрации, в первую очередь, Тимакова, были отлучены от дела.

В общем, Медведев сейчас находится в предотставочном состоянии. И в этих условиях он в принципе может вести очень резку, очень жесткую, очень рискованную контригру. В частности, можно вспомнить явную его "ответочку", когда в Дагестане был бунт дальнобойщиков. Многие об этом помнят. Росгвардию приходилось вызывать.

Это было в самый разгар, когда его "мочили" из всех возможных стволов, включая Навального, эти "уточки", "Он вам не Димон".

Медведев очень тесно связан с северокавказским регионом. В первую очередь, с Дагестаном, но со всеми остальным республиками Северного Кавказа тоже.

В принципе, я готов допустить, что это его "ответочка". На самом деле, в этом не заинтересована Чечня, и не она является мотором происходящего. Самостоятельность Кадырова всегда очень переоценивают. На самом деле, он абсолютно не самостоятельный, на 100% управляемый Кремлем.

- Вам не кажется, что игра достаточно рискованная, и ситуация просто может выйти из-под контроля.

- Нет, ситуация не выйдет из-под контроля. Потому что протест этот очень адресный, и он направлен исключительно на власти Ингушетии. Самое страшное, что может произойти – может быть смещен Евкуров. Ничего особенно страшного для Кремля в этом нет. Будет смещен Евкуров на волне народного гнева – заменят кем-нибудь другим.