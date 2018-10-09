Апелляционный суд оставил без изменений приговор журналисту Дмитрию Галко 9.10.2018, 14:06

Дмитрий Галко

Размер наказания теперь отличается на... 18 рублей.

9 октября в Минском городском суде рассматривалась апелляция Дмитрия Галко. Журналиста ждут 4 года "химии", к которым он приговорен за нападение на милиционера, сообщает "Еврорадио".

В зале три судьи. Галко просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение.

Его адвокат говорит, что невозможно согласиться с приговором, потому что многое в деле журналиста не соответствует действительности. Также она утверждает, что ограничение свободы — это слишком жестокое наказание в данном случае, так как Галко должен растить двух несовершеннолетних детей и ухаживать за матерью в возрасте.

Она обращает внимание суда на презумпцию законности всех действий милиции и на то, что все "дело Галко" построено на показаниях милиционеров, в которых много несоответствий.

Прокурор, однако, возражает: приговор справедливый, противоречий в деле нет.

Примерно в 10:45 в суде был объявлен перерыв на принятие решения по апелляции. А уже в 11:05 стало известно, что приговор Дмитрию Галко изменен. 4 года "химии" в нем остались. Но апелляционный суд уменьшил сумму выплат, которые должен сделать журналист, на... 18 рублей.