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Игорь Ворошкевич: На концерте 17 ноября исполним песни, которые никто не слышал

  • 9.10.2018, 14:29
Игорь Ворошкевич
Фото: «Еврорадио»

«Крама» презентует в Минске сингл «Да неба».

Об этом сайту Charter97.org рассказал лидер группы «Крама» Игорь Ворошкевич:

- 17 ноября в Минске состоится презентация сингла под названием «Да неба». «Да неба» - это песня, написанная в 1986 году на стихи Михаила Анемподистова, которую исполняла еще группа «Бонда», где я был вокалистом.

Кроме песни «Да неба» в сингле будет также третья часть истории про «Стэфку», которая называется «Стэфка праз 30 год» и совсем новая песня, которую никто не слышал, под названием «Не твая вайна».

Хочу сказать, что сингл мы записали в Белостоке в студии «Рембрандт», а не в Беларуси. Мастеринг делал очень известный польский специалист Марек Кубик. Можно сказать, что запись наполовину «живая». Я очень надеюсь, что люди оценят качество сингла.

Поделюсь, что планируем на третью «Стэфку» снять клип в Киеве, но это еще не точно. Можно сказать, что мы решили повысить наш уровень, работая за границей.

В общем, приглашаю на концерт! Будет, как всегда, весело. Кроме новых песен прозвучат и известные, которые можно будет спеть вместе с нами.

17 ноября, Минск, бар «Койот», просп. Независимости 117a, в 19 или 20.00. Более точное время станет известно немного позже.


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