Bellingcat: Петров–Мишкин тоже оказался «героем России» 12 9.10.2018, 15:01

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Петров-Мишкин

фото: Bellingcat

Стало известного, как вычислили напарника Чепиги.

Александр Мишкин, военный врач и сотрудник ГРУ (Главного управления Генерального штаба Министерства обороны РФ), подозреваемый в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери оказался героем России.

Об этом рассказал сотрудник группы Bellingcat Христо Гроздев на пресс-конференции в Лондоне. По его словам, Мишкин получил высшую российскую государственную награду в 2014 году. На пресс-конференции работает корреспондент Радио Свобода.

Христо Гроздев, Bellingcat, подтверждает, что Мишкин окончил военно-медицинскую академию в Петербурге и в 2014 году стал, как и Чепига, героем России #мишкин #гру — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 9 октября 2018 г.

Группа Bellingcat на пресс-конференции в Лондоне рассказывает подробности своего расследования об Александре Мишкине — который, как утверждается, является тем человеком, которого под именем "Александра Петрова" британская полиция обвиняет в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Пресс-конференция проходит в одном из помещений для заседаний комитетов парламента Великобритании. Фото и видеосъемка в нем запрещены.

На мероприятии эксперты Bellingcat рассказывают, как нашли Мишкина. Главной зацепкой было имя Александра Петрова, под которым он въехал в Великобританию. Эксперты изучили всех Александров подходящими датами рождения в базах данных Москвы и Петербурга и нашли подходящего человека.

Другими словами - изначальной зацепкой стала та, первая анкета Петрова + традиция ГРУ часто сохранять своим агентам настоящее имя и дату рождения #мишкин #гру — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 9 октября 2018 г.

Фотография паспорта Мишкина была получена от источника. Из десятков связавшихся с Bellingcat людей двое сказали, что хорошо знали Мишкина. Представитель группы тоже побывал в родной деревне Мишкина. 7 ее жителей сказали, что знают его как известного врача и Героя России.

Ранее стало известно, что званием Героя России был награжден россиян Анатолий Чепига, похожий на подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль "Новичком" Руслана Боширова.

Журналист проекта "Досье" Сергей Канев со ссылкой на неназванный источник утверждал, что Чепига получил свою награду за события на Украине. Он помогал вывезти из страны бывшего президента Виктора Януковича после победы Майдана.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 сентября заявил, что "звание Герой России полковнику Главного разведывательного управления Анатолию Чепиге не присваивалось".