закрыть
9 октября 2018, вторник, 16:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Появилось видео, как российские футболисты избивают белорусского водителя

4
  • 9.10.2018, 16:05
  • 2,038
Виталий Соловчук
Фото: facebook

Виталию Соловчуку 33 года, он родом из Малориты.

33-летнего Виталия Соловчука доставили в больницу имени С.П. Боткина в Москве в понедельник утром, пишет tut.by. На белоруса, который работает водителем ведущей Первого канала, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев напали в тот момент, когда он дожидался журналистку.

— Сын в сознании, я с ним говорила и сегодня, и вчера. Чувствует себя плохо, — рассказывает Раиса Ивановна, мама пострадавшего Виталия Соловчука. — Слава Богу, что мозги целы! Я сама медсестра, дочка и зять — доктора. Для нас самое главное, чтобы выздоровел.

Белорусу Виталию Соловчуку 33 года, он родом из Малориты. Как рассказывает его знакомый, Виталий — бывший гандболист, два сезона играл в Бресте, затем работал таксистом в Минске, а лет пять-семь назад переехал жить в Москву.

— У Виталия отличный характер, но если что — терпеть не будет, — отмечает знакомый Виталия Соловчука.

В понедельник утром Виталий на стоянке ждал после эфира ведущую Первого канала Ольгу Ушакову, у которой работает водителем. Ушакова ведет программу «Доброе утро». Именно в этот момент по сообщению телеграм-канал Mash на белоруса напали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

— Когда сына доставили в больницу, делали все процедуры, в том числе МРТ, — уточняет Раиса Ивановна.

У Виталия закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа.

Как сообщили в московской больнице имени С.П. Боткина, молодого человека сразу же доставили в отделение нейротравматологии, где он сейчас находится. Мама избитого белоруса собирается приехать к нему в Москву в выходные дни.

— Все случилось с 8 до 9 утра, не знаю, кто вызывал полицию и скорую. Они (нападавшие — Прим. ) начали бить бутылки возле дорогой машины, осколки полетели в авто, сын просто вышел посмотреть: поцарапана машина или нет. Она стоит 30 тысяч долларов или больше, — предполагает Раиса Ивановна. — И это было даже не замечание, если он что-то там промурлыкал, то зачем парни такое сделали? Он даже не смотрел в их сторону! А потом кто-то стал бить Виталия, кто-то — машину.

Сообщается, что сначала футболисты сборной России напали на белоруса Виталия Соловчука, а затем пришли завтракать в кофейню на северо-западе Москвы, где избили директора Минпромторга Дениса Пака.

Начальник управления информации и общественных связей МВД России по Москве Юрий Титов рассказал, что по данному факту завели уголовное дело по статье «Побои».


популярное за неделю

Мнение

«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции Денис Казакевич
«Солнцедар» в Солнцеграде
«Солнцедар» в Солнцеграде Ирина Халип