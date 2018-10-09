Появилось видео, как российские футболисты избивают белорусского водителя 4 9.10.2018, 16:05

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Виталий Соловчук

Фото: facebook

Виталию Соловчуку 33 года, он родом из Малориты.

33-летнего Виталия Соловчука доставили в больницу имени С.П. Боткина в Москве в понедельник утром, пишет tut.by. На белоруса, который работает водителем ведущей Первого канала, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев напали в тот момент, когда он дожидался журналистку.

— Сын в сознании, я с ним говорила и сегодня, и вчера. Чувствует себя плохо, — рассказывает Раиса Ивановна, мама пострадавшего Виталия Соловчука. — Слава Богу, что мозги целы! Я сама медсестра, дочка и зять — доктора. Для нас самое главное, чтобы выздоровел.

Белорусу Виталию Соловчуку 33 года, он родом из Малориты. Как рассказывает его знакомый, Виталий — бывший гандболист, два сезона играл в Бресте, затем работал таксистом в Минске, а лет пять-семь назад переехал жить в Москву.

— У Виталия отличный характер, но если что — терпеть не будет, — отмечает знакомый Виталия Соловчука.

В понедельник утром Виталий на стоянке ждал после эфира ведущую Первого канала Ольгу Ушакову, у которой работает водителем. Ушакова ведет программу «Доброе утро». Именно в этот момент по сообщению телеграм-канал Mash на белоруса напали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

— Когда сына доставили в больницу, делали все процедуры, в том числе МРТ, — уточняет Раиса Ивановна.

У Виталия закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа.

Как сообщили в московской больнице имени С.П. Боткина, молодого человека сразу же доставили в отделение нейротравматологии, где он сейчас находится. Мама избитого белоруса собирается приехать к нему в Москву в выходные дни.

— Все случилось с 8 до 9 утра, не знаю, кто вызывал полицию и скорую. Они (нападавшие — Прим. ) начали бить бутылки возле дорогой машины, осколки полетели в авто, сын просто вышел посмотреть: поцарапана машина или нет. Она стоит 30 тысяч долларов или больше, — предполагает Раиса Ивановна. — И это было даже не замечание, если он что-то там промурлыкал, то зачем парни такое сделали? Он даже не смотрел в их сторону! А потом кто-то стал бить Виталия, кто-то — машину.

Сообщается, что сначала футболисты сборной России напали на белоруса Виталия Соловчука, а затем пришли завтракать в кофейню на северо-западе Москвы, где избили директора Минпромторга Дениса Пака.

Начальник управления информации и общественных связей МВД России по Москве Юрий Титов рассказал, что по данному факту завели уголовное дело по статье «Побои».