Сегодня Борису Немцову должно было исполниться 59 лет 1 Телеграм-канал «Запретное мнение»

9.10.2018, 15:22

Герои не умирают.

Сегодня Борису Ефимовичу Немцову должно было исполниться 59 лет, что для российского политика, практически юность... Но, никогда уже не исполнится.

27 февралем 2015 Борис был застрелен в самом сердце РФ- на Большом Москворецком мосту, в центре Москвы.

Так оборвалась жизнь одного из самых ярких, смелых и искренних оппозиционных политиков конца 20 - начала 21 веков. В тот момент, когда столько еще было не сказано и еще больше, из запланированного, не сделано.

Немцов ушел на взлете, ушел по воле людей, имена которых известны всей РФ.

К сожалению, вполне вероятно, что до суда многие кремлевские палачи не доживут, но история в этом плане более долговечна- она обязательно расставит всех по своим местам, отсортировав героев эпохи от ее позора. По не может быть.

Борис был убит, но не умер – потому что герои не умирают.

Телеграм-канал «Запретное мнение»