Под Гомелем сельчане объявили забастовку 12 9.10.2018, 15:30

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Фото: «Радыё Свабода»

Доярки и механизаторы ОАО «Некрашинский» сегодня не вышли на работу.

9 октября доярки и механизаторы ОАО «Некрашинский», жители деревни Волосовичи Октябрьского района Гомельской области не вышли на работу.

«Районная власть уволила нашего директора; у нас никто не спросил, причин не объяснили. Мы против», - пояснила «Радыё Свабода» одна из доярок, Валентина.

Открытое акционерное общество «Некрашинский» 19 лет возглавлял Василий Лаханский. Доярки и механизаторы хвалят его.

«Лучшего, чем он нет руководителя. Он для нас старался. У нас в колхоз едут из других деревень работать. Мы будем горой стоят за своего директора, отказываемся выходить на работу, пока его не вернут», - заявила Валентина.

К сельчан приехал председатель Октябрьского районного объединения профсоюзов Сергей Заричный.

«Он нас уговаривает выйти на работу. Но причины увольнения директора нам не объясняют. Человек столько лет отработал здесь - и так его растоптать», - возмущается доярка.

По ее словам, сейчас в Волосовичи приехали представители Октябрьского райисполкома и милиции, но к людям они не подходят.

«Они прячутся за баней. Сидят в своих автомобилях. Нет чтобы выйти и поговорить с нами, объяснить ситуацию», - добавила Валентина.

В Октябрьском райисполкоме ответили журналистам, что знают о ситуации и «разбираются», но также не назвали причины увольнения директора.