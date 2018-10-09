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«Мой стартовый капитал вернулся за месяц»

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  • 9.10.2018, 15:40
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Как жительница Барановичей стала изготавливать съедобные букеты.

Жительница Барановичей Елена Плескач делает съедобные букеты. Она рассказала Intex-press, отчего, окончив вуз, не стала работать по специальности, почему решила пойти в бизнес, сколько денег пришлось вложить на начальном этапе и как быстро их удалось «отбить».

После школы я по совету мамы подала документы в вуз на экономический факультет. Довольно быстро поняла, что мне это неинтересно. Университет я окончила, но по специальности не проработала ни одного дня.

Мне всегда хотелось заниматься чем-то творческим. И сначала я начала делать букеты из плюшевых игрушек, потом ростовые цветы из гофрированной бумаги. А два года назад сделала свой первый съедобный букет. Тогда я как раз искала подарок для мамы мужа, хотелось чего-то практичного и эстетичного. В интернете увидела букеты из фруктов и решила попробовать сделать что-то похожее. Результат порадовал и меня, и маму мужа.

С тех пор обычные букеты я уже не покупала. Делала и дарила съедобные букеты своим знакомым. Потом они стали просить меня сделать такие подарки для своих приятелей. И я решила превратить это занятие в бизнес. А чтобы стать профессионалом, записалась на месячное онлайн-обучение к мастеру из России. Сейчас тоже постоянно совершенствую свое мастерство – просматриваю новые мастер-классы.

Делаю дома на кухне

Чтобы начать делать съедобные букеты, больших вложений не требуется. У меня на все ушло буквально 200 долларов, половина из них – на покупку необходимых для создания букетов принадлежностей: ножей, секаторов и расходных материалов.

Букеты я делаю дома на кухне, поэтому существенная часть возможных расходов отпадает: не нужно арендовать помещение. Хотя в будущем я планирую нанять помощницу и сделать мастерскую.

Район города при выборе помещения для меня будет не принципиален, ведь я собираюсь там изготавливать букеты на заказ, а не продавать на месте.

Я делаю три вида букетов – сладкие, фруктовые и мясные. Первые обычно заказывают для детей, вторые для девушек и женщин, а третьи – для мужчин. Хотя бывали случаи, когда мясные букеты заказывали и для женщин.

Необходимые продукты покупаю в супермаркетах. Бывает, что в поисках нужного «цветка» – например, красивого граната, приходится объездить весь город.

Но продукты – это не все, что нужно для букета. Хотя бы раз в месяц я езжу на оптовую флористическую базу. Там покупаю расходные материалы – крафтовую бумагу, колбочки для цветов, основы для букетов. Также для создания букетов нужны шпажки, скотч, живые цветы, ленточки.

Но и окупается такой бизнес, при условии, что есть заказы, достаточно быстро. Лично мой стартовый капитал вернулся буквально за месяц.

На огурцы и картофель смотрят с недоверием

Нашим людям уже хочется чего-то необычного, поэтому съедобные букеты пользуются спросом. Хотя на овощные (я делала из огурцов и молодого картофеля) по-прежнему смотрят с недоверием.

Букеты у меня заказывают для разных событий и мероприятий. Горячий сезон такой же, как и у обычных флористов – 8 марта, 23 февраля и 1 сентября.

Наверное, единственное, что мне еще не доводилось делать и хотелось бы попробовать, – это букет невесты.

Ценник не вызывает вопросов у моих клиентов. Видимо, они понимают, что работа эта непростая и требует творческого подхода. Стоимость фруктовых букетов у меня начинается от 35 рублей, мясных – от 40. Цена зависит и от сложности работы.

Труднее всего делать ягодные букеты: вишни и малину очень сложно закрепить, да и ягоды нужно найти такие, чтобы не потекли.

Весит букет в среднем около килограмма. И для тех, кто впервые делает заказ, это становится неожиданностью. Люди не учитывают, что фрукты весят больше, чем цветы. Бывают заказы и на более объемные букеты. Самый тяжелый, который я делала, весил 5 кг.

Клиенты тоже встречаются разные. Кто-то желает забрать букет в 5 утра, например. Тогда встаю в три часа ночи и делаю, ведь букет должен быть свежим.

«Конкуренции не боюсь»

Большинство клиентов попадают ко мне благодаря «сарафанному радио». Помогают также социальные сети. Сейчас я также разрабатываю дизайн наклеек на букеты. Думаю, это тоже увеличит число заказов: обращаться начнут и те, кому подарили мой букет.

В последнее время в Барановичах появляется все больше изготовителей съедобных букетов. Но конкуренции я не боюсь. Каждый мастер вносит в букет свою изюминку. К тому же вкусы у всех людей разные, и, на мой взгляд, каждый найдет своего клиента.


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