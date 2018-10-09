Олег Сенцов попал в шорт-лист номинантов на премию Сахарова
- 9.10.2018, 15:57
Он получил 29 голосов.
Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов попал в шорт-лист кандидатов на на соискание премии Сахарова от Европейского парламента.
Как пишет «Европейская правда», об этом в Twitter сообщил журналист Рикард Джозвяк.
По его словам, Сенцов получил 29 голосов, Средиземноморские неправительственные организации - 22 голоса и марокканский активист Зефзафи - 16 голосов.
- Очевидно, что Сенцов должен выиграть премию Сахарова 2018 года..., - отметил журналист.
Oleg #Sentsov has been shortlisted for the #SakharovPrize. Final decision on winner in Strasbourg on 25 oct. #Ukraine #Crimea #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 9 октября 2018 г.
Окончательное решение о победителе объявят в Страсбурге 25 октября.
Напомним, Сенцова на премию Сахарова номинировала Европейская народная партия, крупнейшая фракция в Европейском парламенте.
Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в 4 областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.