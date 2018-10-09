Олег Сенцов попал в шорт-лист номинантов на премию Сахарова 9.10.2018, 15:57

Олег Сенцов

Он получил 29 голосов.

Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов попал в шорт-лист кандидатов на на соискание премии Сахарова от Европейского парламента.

Как пишет «Европейская правда», об этом в Twitter сообщил журналист Рикард Джозвяк.

По его словам, Сенцов получил 29 голосов, Средиземноморские неправительственные организации - 22 голоса и марокканский активист Зефзафи - 16 голосов.

- Очевидно, что Сенцов должен выиграть премию Сахарова 2018 года..., - отметил журналист.

Окончательное решение о победителе объявят в Страсбурге 25 октября.

Напомним, Сенцова на премию Сахарова номинировала Европейская народная партия, крупнейшая фракция в Европейском парламенте.

Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в 4 областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.