Система идет вразнос Валерий Соловей, «Эхо Москвы»

9.10.2018, 16:25

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Валерий Соловей

Фото: nevex.tv

Cамая захватывающая часть «марлезонского балета» впереди.

Прогрессирующая некомпетентность и злокачественный идиотизм как историческая закономерность.

В переписке и личных беседах мои многочисленные конфиденты ужасаются, злорадствуют или испытывают чувство стыда в связи с опрокидывающим валом удручающих, позорных и трагикомических новостей.

Не стоит удивляться: система, подошедшая к историческому финалу, идет вразнос. Ничего уникального, так происходило в разных местах в разные времена.

Но самая захватывающая и драматичная часть «марлезонского балета» впереди.

Валерий Соловей, политолог, профессор МГИМО, «Эхо Москвы»