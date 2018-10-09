Система идет вразнос
- Валерий Соловей, «Эхо Москвы»
- 9.10.2018, 16:25
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Cамая захватывающая часть «марлезонского балета» впереди.
Прогрессирующая некомпетентность и злокачественный идиотизм как историческая закономерность.
В переписке и личных беседах мои многочисленные конфиденты ужасаются, злорадствуют или испытывают чувство стыда в связи с опрокидывающим валом удручающих, позорных и трагикомических новостей.
Не стоит удивляться: система, подошедшая к историческому финалу, идет вразнос. Ничего уникального, так происходило в разных местах в разные времена.
Но самая захватывающая и драматичная часть «марлезонского балета» впереди.
Валерий Соловей, политолог, профессор МГИМО, «Эхо Москвы»