В Слониме продолжается облава на «чупакабру» 1 9.10.2018, 16:36

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Охотники устроили два загона.

С 1 октября разрешена загонная охота. В связи с этим в районе деревни Деревная Слонимского района охотники устроили две облавы на зверя, который, предположительно, убивал собак, пишет «Газета Слонімская».

Ни волк, ни другой хищник в загон не попал. Результатов анализов, взятых учеными у убитого около двух недель назад предполагаемого душителя собак, пока нет. За это время, по информации общества охотников и рыболовов, новых жертв среди собак в Деревной и окрестностях не было.

Своё мнение по поводу слонимской чупакабры высказал председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Юрий Шумский.

– Юрий Иванович, сейчас у всех на слуху история с очередной чупакаброй в Слонимском районе. То ли волк, то ли одичавший пес, то ли видение… Ваше мнение: кто терроризирует деревню?

– Я видел фото застреленной собаки, но не видел снимков главного «подозреваемого». Думаю, это может быть больной зверь, у которого полностью облезла шерсть. Кстати, в Миорском районе, где первый раз появилась чупакабра, охотники наблюдали почти полностью полинявших волков и лисиц.

Однозначно там орудует больное животное. Ведь собака собаку никогда не загрызет по причине голода. А вот волки запросто могут «снять» домашнего пса на цепи. Но! Здоровый нормальный волк не пойдет за собакой – это больной или совсем слабый хищник.

– А вы не думаете, что это может быть какой-нибудь пришлый вид: койот, шакал и так далее? Ведь этих экзотов у нас уже встречали.

– Вполне возможный сценарий. У наших соседей-эстонцев появился именно шакал: эстонские охотники не раз говорили мне об этом в личных беседах. Да и в литературе читал. Это очень хитрый и наглый хищник, быстро размножается, ест все подряд – и дичь, и домашнюю живность. Так что в нашем случае это тоже теоретически может быть шакал.

Тему надо серьезно изучать, привлекать науку, отслеживать возможные ареалы его обитания на территории Беларуси. Вопрос только, кто этим займется, — высказался председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Юрий Шумский.