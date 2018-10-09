Завтра ожидается до +19°С 9.10.2018, 16:50

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

10 октября погоду Беларуси будет определять антициклон. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, слабый до умеренного, сообщает Гидромет.

Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, на торфяниках Полесья местами заморозки до 0..-2°С; максимальная температура в середине дня +13..+19°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

11-12 октября Беларусь будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления.

11 октября преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер слабый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, на торфяниках Полесья на почве местами слабые заморозки до 0..-2°С, максимальная - днем +12..+19°С.

12 октября преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный: ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем +12..+18°С.