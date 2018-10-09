Завтра ожидается до +19°С
- 9.10.2018, 16:50
Прогноз погоды на ближайшие три дня.
10 октября погоду Беларуси будет определять антициклон. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, слабый до умеренного, сообщает Гидромет.
Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, на торфяниках Полесья местами заморозки до 0..-2°С; максимальная температура в середине дня +13..+19°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
11-12 октября Беларусь будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления.
11 октября преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер слабый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, на торфяниках Полесья на почве местами слабые заморозки до 0..-2°С, максимальная - днем +12..+19°С.
12 октября преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный: ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем +12..+18°С.