закрыть
9 октября 2018, вторник, 20:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Игорь Комлик: Нас в любом случае признают политическими заключенными

1
  • 9.10.2018, 16:59
  • 1,027

Международные профсоюзы внимательно следят за ситуацией в Беларуси.

Рассмотрение апелляционных жалоб лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комликa Минский городской суд назначил на 9 ноября.

"Нас, видимо, в любом случае признают политическими заключенными, - рассказал сайту palitviazni.info Игорь Комлик. - То, что нам не дали реальный срок заключения, ничего не означает. Домашняя "химия" - не менее жестокое наказание..."

Напомним, Федынич и Комлик обжалуют приговор от 24 августа, когда их признали виновными в «уклонении от уплаты налогов» в крупном размере и осудили на четыре года «домашней химии» с запретом занимать руководящие должности сроком на пять лет.

"Хотелось бы, естественно, чтобы восторжествовала справедливость, и нас 9 ноября оправдали, - говорит Игорь Комлик. - Поскольку дело политическое, то неизвестно, какие будут даны приказы. Но в то же время прекрасно понимаю, что решение суда никто отменять не будет. Если суд признает, что мы невиновны, тогда нужно будет нам еще и выплатить компенсацию. Но наше жадная государство на это никогда не пойдет".

- На Западе прекрасно понимают, что это дело - больше политическое, чем уголовное, - отмечает собеседник. - И уже было заявлено, что нас в любом случае признают политическими заключенными. То, что нам не дали реальный срок заключения, ничего не означает. Домашняя "химия" - не менее жесткое наказание, так как существует много ограничений.

Со слов профсоюзного лидера, международные профсоюзы также продолжают внимательно следить за развитием событий.

"Это становится постоянным предметом обсуждения на различных форумах, - добавляет он. - Такое внимание никуда не исчезнет и в дальнейшем".


популярное за неделю

Мнение

«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции Денис Казакевич
«Солнцедар» в Солнцеграде
«Солнцедар» в Солнцеграде Ирина Халип