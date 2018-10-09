Игорь Комлик: Нас в любом случае признают политическими заключенными 1 9.10.2018, 16:59

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Международные профсоюзы внимательно следят за ситуацией в Беларуси.

Рассмотрение апелляционных жалоб лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комликa Минский городской суд назначил на 9 ноября.

"Нас, видимо, в любом случае признают политическими заключенными, - рассказал сайту palitviazni.info Игорь Комлик. - То, что нам не дали реальный срок заключения, ничего не означает. Домашняя "химия" - не менее жестокое наказание..."

Напомним, Федынич и Комлик обжалуют приговор от 24 августа, когда их признали виновными в «уклонении от уплаты налогов» в крупном размере и осудили на четыре года «домашней химии» с запретом занимать руководящие должности сроком на пять лет.

"Хотелось бы, естественно, чтобы восторжествовала справедливость, и нас 9 ноября оправдали, - говорит Игорь Комлик. - Поскольку дело политическое, то неизвестно, какие будут даны приказы. Но в то же время прекрасно понимаю, что решение суда никто отменять не будет. Если суд признает, что мы невиновны, тогда нужно будет нам еще и выплатить компенсацию. Но наше жадная государство на это никогда не пойдет".

- На Западе прекрасно понимают, что это дело - больше политическое, чем уголовное, - отмечает собеседник. - И уже было заявлено, что нас в любом случае признают политическими заключенными. То, что нам не дали реальный срок заключения, ничего не означает. Домашняя "химия" - не менее жесткое наказание, так как существует много ограничений.

Со слов профсоюзного лидера, международные профсоюзы также продолжают внимательно следить за развитием событий.

"Это становится постоянным предметом обсуждения на различных форумах, - добавляет он. - Такое внимание никуда не исчезнет и в дальнейшем".