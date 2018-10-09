ИП из Слонима: Зарабатывать в ситуации кризиса все труднее 4 9.10.2018, 17:36

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Архивное фото «Радыё Свабода»

Предприниматели в регионах на пределе.

Предприниматели на слонимском рынке возмущены тем, что государство повышает штрафы для ИП, вводит онлайн-ярлыки и совершенно не заботится о том, насколько выполнимы новые законы для мелкого бизнеса, передает «Белсат».

Вдвое повысились штрафы за неправильное ведение бухгалтерии, недоплату налогов. За маленькие нестыковки в бухгалтерии можно получить штраф до ста базовых величин (около 2300 рублей).

«Каждый закон, указ, который принимают в Беларуси по поводу предпринимательства, только усугубляет ситуацию ИП. Мы до сих пор не можем отойти от последствий Указа 222, более ста тысяч предпринимателей просто ушли с рынка, а чиновничество продолжает издеваться над нами», – говорит Михаил Клыбик, предприниматель с 18-летним стажем.

Он обращает внимание на то, что каждый из ИПшников Слонима ежегодно выплачивает несколько тысяч долларов налогов, аренды и других платежей, а зарабатывать в ситуации кризиса все труднее.

К тому же рынок – чуть ли не единственное место, где можно работать. За последние годы в Слониме закрылся ряд крупных строительных и производственных предприятий, ПМК и птицефабрика пребывают в процессе банкротства. На рынке говорят, что обычно объем продажи товаров растет перед первым сентября, когда люди собирают детей в школу, но в этом году даже сезонного бума не было. У людей нет денег, поэтому спросом пользовалось только самое дешевое. Покупателей переманивают торговцы из Азии, которые предлагают товары за копейки.

«Для них государство почему-то убрало красный свет. Ни штрафы, ни проверки их не касаются», – возмущаются на рынке в Слониме.