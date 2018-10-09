Имена убийц Бориса Немцова будут названы

Имена убийц Бориса Немцова будут названы2
- Михаил Касьянов
- 9.10.2018, 17:42
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Mы помним и забыть не дадим!
Сегодня Борису Немцову исполнилось бы 59 лет. Тяжело свыкнуться с мыслью, что друга и соратника нет рядом. На плечо Бориса всегда можно было опереться в нашем общем деле и в жизни вообще.
За минувший год расследование убийства Немцова не продвинулось ни на шаг. Власть намерена забыть об этом преступлении. Но мы помним и забыть не дадим! Имена убийц и заказчиков будут названы.
Обычно в этот день дует осенний ледяной ветер с дождем и снегом. Но сегодня на Троекуровском кладбище ярко светило солнце. Люди подходили, несли цветы. Следы от пуль на камне над могилой Немцова отпечатались в наших душах. Борис — ты всегда в моем сердце!