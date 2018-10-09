закрыть
9 октября 2018, вторник, 20:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Имена убийц Бориса Немцова будут названы

2
  • Михаил Касьянов
  • 9.10.2018, 17:42
  • 2,593
Михаил Касьянов
Фото: EPA

Mы помним и забыть не дадим!

Сегодня Борису Немцову исполнилось бы 59 лет. Тяжело свыкнуться с мыслью, что друга и соратника нет рядом. На плечо Бориса всегда можно было опереться в нашем общем деле и в жизни вообще.

За минувший год расследование убийства Немцова не продвинулось ни на шаг. Власть намерена забыть об этом преступлении. Но мы помним и забыть не дадим! Имена убийц и заказчиков будут названы.

Обычно в этот день дует осенний ледяной ветер с дождем и снегом. Но сегодня на Троекуровском кладбище ярко светило солнце. Люди подходили, несли цветы. Следы от пуль на камне над могилой Немцова отпечатались в наших душах. Борис — ты всегда в моем сердце!

Михаил Касьянов


популярное за неделю

Мнение

«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции Денис Казакевич
«Солнцедар» в Солнцеграде
«Солнцедар» в Солнцеграде Ирина Халип