Имена убийц Бориса Немцова будут названы 2 Михаил Касьянов

9.10.2018, 17:42

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Михаил Касьянов

Фото: EPA

Mы помним и забыть не дадим!

Сегодня Борису Немцову исполнилось бы 59 лет. Тяжело свыкнуться с мыслью, что друга и соратника нет рядом. На плечо Бориса всегда можно было опереться в нашем общем деле и в жизни вообще.

За минувший год расследование убийства Немцова не продвинулось ни на шаг. Власть намерена забыть об этом преступлении. Но мы помним и забыть не дадим! Имена убийц и заказчиков будут названы.

Обычно в этот день дует осенний ледяной ветер с дождем и снегом. Но сегодня на Троекуровском кладбище ярко светило солнце. Люди подходили, несли цветы. Следы от пуль на камне над могилой Немцова отпечатались в наших душах. Борис — ты всегда в моем сердце!

Михаил Касьянов