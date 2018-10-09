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Гитарист Rammstein Пауль Ландерс приезжал в Минск под чужим именем

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  • 9.10.2018, 17:54
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Фото: vk.com/rammstein_vk

Музыканты сделали запись с симфоническим оркестром.

Гитарист Rammstein Пауль Ландерс в сентябре 2018-го приезжал в Минск под чужим именем. Как передает «Еврорадио», об этом рассказал немецкий пианист, дирижер и импресарио Вильгельм Кайтель. Было известно, что группа Rammstein находилась в белорусской столице 14-15 сентября. Позже стало известно, что в студии Дома радио музыканты сделали записи с симфоническим оркестром. Проект был реализован благодаря именно Кайтелю.

Теперь же Вильгельм Кайтель (он работает в Минске над музыкальной программой к Пасхе) раскрыл некоторые подробности того визита. По его словам, изначально был договор с продюсером и с группой Rammstein о том, что никто не будет знать, куда они летят и что будут делать.

"Гитарист даже сменил имя в своем паспорте, чтобы никто не узнал подробности", — утверждает Кайтель. По его словам, "запись прошла прекрасно".

Фото: facebook.com/Rammstein

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