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Завоз ядерного топлива на БелАЭС планируется в декабре

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  • 9.10.2018, 17:58
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Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Завоз ядерного топлива на Белорусскую АЭС планируется в декабре, сообщил заместитель директора представительства АО инжиниринговая компания "Атомстройэкспорт" в Беларуси Виктор Брич во время круглого стола "Перспективы развития ядерной энергетики: аспекты безопасности, экологии, экономики и устойчивого развития" на XXIII Белорусском энергетическом и экологическом форуме, передает БелТА.

"Сегодня строительство БелАЭС идет динамично. Завоз ядерного топлива планируем в декабре этого года. Ввод БелАЭС будет произведен в установленные в соответствии с контрактом сроки", - сказал Виктор Брич.

Белорусская АЭС строится по российскому проекту с реакторами ВВЭР-1200 вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году. АЭС строится с нарушением международных норм безопасности.


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