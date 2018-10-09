CIT: Чепига в мае 2018 года продал Мишкину «Мерседес» 5 9.10.2018, 18:06

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В расследовании также впервые опубликована копия водительских прав на имя Мишкина.

Группа Conflict Intelligence Team утверждает, что установила еще один факт, подтверждающий связь между полковником Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным. Как утверждает расследовательская группа Bellingcat, это сотрудники российской военной разведки, которых в Британии обвиняют в причастности к отравлению Сергея Скрипаля. Они въехали в Британию, используя документы на имя "Руслана Боширова" и "Александра Петрова", сообщает "Радио Свобода".

По данным Conflict Intelligence Team, на имя Анатолия Чепиги был зарегистрирован автомобиль Mercedes Benz, а в мае этого года он был продан Александру Мишкину.

В расследовании опубликованы также фото предыдущего автомобиля Чепиги – черного BMW с номером Т 705 ТТ 99. Утверждается, что, продав автомобиль, он оставил себе этот номер, и теперь с ним ездит "Мерседес", проданный Мишкину.

В расследовании также впервые опубликована копия водительских прав на имя Мишкина.