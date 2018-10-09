закрыть
9 октября 2018, вторник, 20:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

CIT: Чепига в мае 2018 года продал Мишкину «Мерседес»

5
  • 9.10.2018, 18:06
  • 3,141

В расследовании также впервые опубликована копия водительских прав на имя Мишкина.

Группа Conflict Intelligence Team утверждает, что установила еще один факт, подтверждающий связь между полковником Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным. Как утверждает расследовательская группа Bellingcat, это сотрудники российской военной разведки, которых в Британии обвиняют в причастности к отравлению Сергея Скрипаля. Они въехали в Британию, используя документы на имя "Руслана Боширова" и "Александра Петрова", сообщает "Радио Свобода".

По данным Conflict Intelligence Team, на имя Анатолия Чепиги был зарегистрирован автомобиль Mercedes Benz, а в мае этого года он был продан Александру Мишкину.

В расследовании опубликованы также фото предыдущего автомобиля Чепиги – черного BMW с номером Т 705 ТТ 99. Утверждается, что, продав автомобиль, он оставил себе этот номер, и теперь с ним ездит "Мерседес", проданный Мишкину.

В расследовании также впервые опубликована копия водительских прав на имя Мишкина.


популярное за неделю

Мнение

«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции Денис Казакевич
«Солнцедар» в Солнцеграде
«Солнцедар» в Солнцеграде Ирина Халип