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Коллекционер попытался повторить перфоманс со «шредером» и картиной Бэнкси

  • 9.10.2018, 18:26

Коллекционер оценил свой лот в 80 тысяч фунтов.

Искусствоведы сайта MyArtBroker получили запрос на продажу испорченного принта картины Бэнкси «Девочка с шаром». 5 октября ее оригинал самоуничтожился после продажи на аукционе Sothebyʼs в Лондоне. Несколько лет назад Бэнкси тайно встроил внутрь рамы шредер — на случай, если его работу когда-либо выставят на аукцион, сообщает «Медуза».

Владелец принта, чье имя не раскрывается, попытался повторить перформанс Бэнкси со своей копией и также разрезал картину. Коллекционер оценил свой лот в 80 тысяч фунтов, хотя обычно неподписанные принты «Девочки с шаром» (всего их 600) стоят около 40 тысяч, а подписанные — 115 тысяч.

Искусствоведы MyArtBroker не допустили лот к продаже — более того, они назвали поступок глупым и заявили, что новая цена испорченного принта составляет всего один фунт. Ранее эксперты уже просили владельцев известных картин и принтов не повторять уникальный перформанс Бэнкси.


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