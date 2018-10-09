Посол США в ООН Никки Хейли подала в отставку
- 9.10.2018, 18:28
- 1,157
Экс-губернатор Каролины стала представителем в ООН после победы Трампа.
Посол США в ООН Никки Хейли подала заявление об отставке во вторник непосредственно президенту Дональду Трампу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
Официального подтверждения информации об отставке пока нет.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала в Twitter, что "президент Трамп и посол Никки Хейли встретятся в Овальном кабинете в 10:30. Это событие будет открытым для журналистов".
President Trump and Ambassador Nikki Haley will meet in the Oval Office at 10:30am this morning. This event will be open to the pool.— Sarah Sanders (@PressSec) 9 октября 2018 г.
Она подала в отставку после того, как месяц проработала временным президентом Совета Безопасности ООН.
В своем аккаунте в Twitter Хейли уже удалила все ссылки по свою работу в качестве посла ООН.
Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли была назначена послом в ООН после победы Трампа, несмотря на то, что она во время предвыборной кампании поддерживала Марко Рубио, а позже Теда Круза.