Посол США в ООН Никки Хейли подала в отставку 9.10.2018, 18:28

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Никки Хейли

Фото: ONU/Cia Pak

Экс-губернатор Каролины стала представителем в ООН после победы Трампа.

Посол США в ООН Никки Хейли подала заявление об отставке во вторник непосредственно президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Официального подтверждения информации об отставке пока нет.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала в Twitter, что "президент Трамп и посол Никки Хейли встретятся в Овальном кабинете в 10:30. Это событие будет открытым для журналистов".

President Trump and Ambassador Nikki Haley will meet in the Oval Office at 10:30am this morning. This event will be open to the pool. — Sarah Sanders (@PressSec) 9 октября 2018 г.

Она подала в отставку после того, как месяц проработала временным президентом Совета Безопасности ООН.

В своем аккаунте в Twitter Хейли уже удалила все ссылки по свою работу в качестве посла ООН.

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли была назначена послом в ООН после победы Трампа, несмотря на то, что она во время предвыборной кампании поддерживала Марко Рубио, а позже Теда Круза.