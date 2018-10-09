Члены ПАСЕ не дали России вернуться в организацию 5 9.10.2018, 18:49

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Украинская делегация считает происходящее успехом.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) решила вернуть в комитет ПАСЕ доклад, которым предлагалось изменить правила введения санкций. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН". Докладчица по теме Петра де Суттер из Бельгии обратила внимание на "ожесточенные споры" вокруг документа и предложила вернуться к нему в январе 2019 года. Ее предложение поддержали 99 членов ПАСЕ, против проголосовали 79, воздержались 16.

Чтобы Ассамблея утвердила новые правила по требованию России необходимы былы две трети голосов, отмечает "Европейская правда". Украинская делегация считает происходящее успехом. Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе, 28 января 2015 года ассамблея продлила санкции.

В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ до конца 2015 года. РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на 2016-й и 2017 годы, она не принимает участие в работе ПАСЕ и в этом году.