Вера Лапко вышла в 1/8 на турнире в австрийском Линце 9.10.2018, 19:12

Вера Лапко

Белорусская теннисистка победила Белинду Бенчич.

Белоруска Вера Лапко (62 ВТА) вышла в 1/8 финала женского одиночного разряда на турнире в австрийском Линце. В первом круге 20-летняя спортсменка проявила волю в противостоянии со швейцаркой Белиндой Бенчич (41) — 1:6, 6:1, 6:0, сообщает «Прессбол».

В.Лапко (Беларусь) — Б.Бенчич (Швейцария) — 1:6, 6:1, 6:0

В следующем раунде Лапко померится силами с россиянкой Анастасией Павлюченковой (35 ВТА), которая, в свою очередь, обыграла словачку Викторию Кужмову (57 ВТА) — 7:5, 7:5.