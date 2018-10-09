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Вера Лапко вышла в 1/8 на турнире в австрийском Линце

  • 9.10.2018, 19:12
Вера Лапко

Белорусская теннисистка победила Белинду Бенчич.

Белоруска Вера Лапко (62 ВТА) вышла в 1/8 финала женского одиночного разряда на турнире в австрийском Линце. В первом круге 20-летняя спортсменка проявила волю в противостоянии со швейцаркой Белиндой Бенчич (41) — 1:6, 6:1, 6:0, сообщает «Прессбол».

  В.Лапко (Беларусь) — Б.Бенчич (Швейцария) — 1:6, 6:1, 6:0   

В следующем раунде Лапко померится силами с россиянкой Анастасией Павлюченковой (35 ВТА), которая, в свою очередь, обыграла словачку Викторию Кужмову (57 ВТА) — 7:5, 7:5.


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